قائد فلامنجو: تمكن الهلال من إيقاف خطورتنا.. ومن فرصتين سجلوا هدفين

أوضح إيفرتون ريبيرو قائد فلامنجو البرازيلي أن فريقه لم يستطع السيطرة على مجريات اللقاء ضد الهلال.

وخسر بطل أمريكا الجنوبية من الهلال السعودي بنتيجة 3-2. (طالع التفاصيل)

وقال إيفرتون ريبيرو عبر جلوبو البرازيلية: "لم نحقق هدفنا للأسف، نبارك لهم، تمكنوا من إيقاف خطورتنا، ومن فرصتين تلقينا هدفين بالإضافة للطرد".

وأضاف "لم نتمكن من التفوق عليهم وعكس سير المباراة، نعلم إنها لحظة صعبة من النقد لكن سيكون تحديا آخر بالنسبة لنا".

وأكمل "سيتعين علينا العمل وتوحيد الجهود، هذا ليس أمرا سهلا، نحن فريق فائز وسنكرر الأمر مجددا، أمامنا مستقبل مفتوح لحصد عدة ألقاب".

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وأصبح الهلال ثالث فريق عربي يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية بعد الرجاء المغربي (2013) والعين الإماراتي (2018).

كما أصبح ثالث فريق آسيوي يتأهل للنهائي بعد كاشيما أنتلزر الياباني (2016) والعين (2019).

وأول فريق عربي وآسيوي يتأهل لنهائي المسابقة خارج قواعده، إذ تأهل السابقون أمام جماهيرهم للمباراة النهائية.

وأصبح فلامنجو سادس فريق من أمريكا الجنوبية يخسر مباراة المربع الذهبي ولا يخوض نهائي المسابقة بعد 2010 و2013 و2016 و2018 و2020.

وسيلتقي الهلال مع الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد والمقرر إقامتها غدا الأربعاء، بينما سيلعب فلامنجو على مباراة المركز الثالث مع الخاسر من تلك المباراة.

ولم ينس الزعيم.. وثأّر الهلال من خسارته أمام فلامنجو في نسخة 2019، وتأهل للنهائي لأول مرة، حينها خسر بنتيجة 3-1 ورد اليوم بنتيجة 3-2.