كوبي: بوسكيتس يتلقى عرضا خرافيا من السعودية

تنهال العروض من الدوري السعودي على سيرجيو بوسكيتس قائد فريق برشلونة من أجل الانضمام مع بداية الموسم المقبل.

سيرخيو بوسكيتس النادي : برشلونة برشلونة

وكشفت إذاعة كوبي الإسبانية أن بوسكيتس تلقى عرضا مذهلا من أحد الأندية السعودية براتب خرافي.

وأشار التقرير إلى أن العرض المقدم لقائد فريق برشلونة براتب سنوي يصل لما يقارب من 20 مليون يورو.

وينتهي تعاقد بوسكيتس مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري وكان اللاعب قريبا من الانتقال إلى الدوري الأمريكي قبل انطلاق الموسم الجاري.

وكان كريستيانو رونالدو قد انضم إلى فريق النصر السعودي في يناير الماضي.

وأوضح التقرير الإسباني أن بوسكيتس تلقى أكثر من عرض سعودي خلال الفترة الأخيرة ولكن اللاعب لم يحسم قراره حتى الآن.

وتابع التقرير أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة طلب من بوسكيتس تمديد تعاقده مع الفريق الكتالوني لمدة موسم آخر.

ولكن بوسكيتس لم يحسم مصير مستقبله حتى اللحظة.

وكان بوسكيتس قد تعرض لإصابة في الدقيقة الثانية من مواجهة إشبيلية الأخيرة في الدوري الإسباني.

وكشف برشلونة عن إصابة بوسكيتس بالتواء في الكاحل الأيسر.

وأشارت التقارير الإسبانية أن إصابة بوسكيتس ستحرم برشلونة من خدماته لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ويلعب برشلونة مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري عندما يحل ضيفا على فياريال.

ثم يستقبل مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي يوم الخميس 16 فبراير، قبل أن يعود لمنافسات الدوري الإسباني بمواجهة قادش.

وبعدها سيلعب مع يونايتد لقاء الإياب في أولد ترافورد، ثم يخرج لملاقاة ألميريا في الدوري، ومنها إلى الكلاسيكو ضد ريال مدريد في نصف نهائي الكأس يوم 2 مارس المقبل.

بعد فوزه الأخير وصل رصيد البلوجرانا إلى 52 نقطة مقابل 45 لريال مدريد الذي تلقى خسارة أمام ريال مايوركا.

فيما يواجه مانشستر يونايتد في دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي يومي 16 و23 من الشهر الجاري.