بعثة شباب بلوزداد تصل القاهرة لملاقاة الزمالك

وصلت مساء اليوم الثلاثاء إلى القاهرة بعثة نادي شباب بلوزداد الجزائري استعدادا لملاقاة الزمالك.

ويحل شباب بلوزداد ضيفا على الزمالك يوم الجمعة المقبلة في استاد القاهرة لملاقاته في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

وكان في استقبال بعثة الفريق الجزائري باسم زيادة مسئول العلاقات العامة بنادي الزمالك لتسهيل إجراءات خروج البعثة من مطار القاهرة.

وأشارت الصفحة الرسمية للنادي الجزائري عبر "فيسبوك" إلى أنه سوف يقطنون في أحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة.

وأوضحت الصفحة أن المسافة بين فندق الإقامة واستاد القاهرة تبلغ 20 دقيقة.

ويلعب الفريقان في المجموعة الرابعة بجوار كل من الترجي التونسي والمريخ السوداني.