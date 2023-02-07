انتهت كأس العالم للأندية - فلامنجو (2) (3) الهلال.. تأهل تاريخي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية والهلال السعودي بطل آسيا في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022.

وتقام المباراة على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية ويبدأ في التاسعة مساءً.

وسبق أن التقى الفريقان في نصف نهائي نسخة 2019 وحسمها بطل البرازيل بنتيجة 3-1.

ويأمل الهلال في الفوز للتأهل لنهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه بعدما اكتفى في المشاركتين السابقتين بالمركز الرابع.

بينما يسعى فلامنجو للوصول لنهائي كأس العالم للأندية للمرة الثانية بعد نسخة 2019، حينها خسر من ليفربول الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــا.

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انتهت وتأهل تاريخي للهلال

ق 90: جووول بيدرو يسجل الثااااني لفلامنجو

ق 70: جوووووول الثااااالث.. لوسيانو فييتو يسجل الهدف الثالث بصناعة من الدوسري

ق 63: عرضية من ماتيوزينيو ورأسية من جابيجول تمر أعلى العارضة.

ق 57: مجهود فردي رائع من ماريجا وتسديدة من خليفة ترتطم بالعارضة من داخل منطقة الست ياردات

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+9: جوووووووووول الثااااااني سالم الدوسري من علامة الجزاء

ق 45+7: بطاقة حمراء بعد العودة لتقنية الفيديو لصالح جيرسون وركلة جزاء

ق 22: عرضية تمر من المعيوف لكن رأسية جيرسون لا تجد طريقها للمرمى.

ق 20: جوووول بيدرو يسجل التعادل بعد تمريرة من دي أراسكايتا

ق 4: جووول أوووول.. سالم الدوسري يسجل من ركلة جزاء

ق 3: ركلة جزاء للهلال عقب عرقلة ماتيوزينيو للوسيانو فييتو

بداية اللقاء