تقرير: فالنسيا يرغب في استقدام نونو سانتو من اتحاد جدة

يرغب نادي فالنسيا في التعاقد مع مدربه الأسبق والحالي لاتحاد جدة نونو سانتو.

وحسبما ذكر موقع " fichajes" الإسباني في تقرير له اليوم فإن بيتر ليم مالك فالنسيا يرغب في التعاون مجددا مع سانتو.

وأشار التقرير إلى أن المدرب البرتغالي هو الهدف الأول والأكبر لمالك فالنسيا لإنقاذ النادي من شبح الهبوط.

ولكن تكمن المشكلة في امتلاك المدرب البرتغالي لشرط جزائي مع اتحاد جدة تبلغ قيمته ستة مليون يورو.

ويحتل فالنسيا المركز الـ17 بـ20 نقطة وبفارق نقطة عن مراكز الهبوط بعد مرور 20 جولة من الدوري الإسباني.

أما اتحاد جدة فيتصدر الدوري السعودي بـ34 نقطة بالتساوي مع النصر بعد مرور 15 جولة.

وتولى سانتو تدريب فالنسيا من عام 2014 حتى نوفمبر من 2015 وقاد الفريق خلالها في 62 مباراة.