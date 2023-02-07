تقرير: فالنسيا يرغب في استقدام نونو سانتو من اتحاد جدة
الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 18:43
كتب : FilGoal
يرغب نادي فالنسيا في التعاقد مع مدربه الأسبق والحالي لاتحاد جدة نونو سانتو.
وحسبما ذكر موقع " fichajes" الإسباني في تقرير له اليوم فإن بيتر ليم مالك فالنسيا يرغب في التعاون مجددا مع سانتو.
وأشار التقرير إلى أن المدرب البرتغالي هو الهدف الأول والأكبر لمالك فالنسيا لإنقاذ النادي من شبح الهبوط.
ولكن تكمن المشكلة في امتلاك المدرب البرتغالي لشرط جزائي مع اتحاد جدة تبلغ قيمته ستة مليون يورو.
ويحتل فالنسيا المركز الـ17 بـ20 نقطة وبفارق نقطة عن مراكز الهبوط بعد مرور 20 جولة من الدوري الإسباني.
أما اتحاد جدة فيتصدر الدوري السعودي بـ34 نقطة بالتساوي مع النصر بعد مرور 15 جولة.
وتولى سانتو تدريب فالنسيا من عام 2014 حتى نوفمبر من 2015 وقاد الفريق خلالها في 62 مباراة.
نرشح لكم
ماركا: مصير أنشيلوتي لن يتحدد بسبب كأس العالم للأندية مؤتمر أنشيلوتي - عن تاريخ الأهلي وسرعة لاعبيه.. وإجابة غاضبة بشأن فينيسيوس رونالدينيو: نجلي سينضم لفريق الشباب في برشلونة من أجل ريال مدريد.. أس: راؤول يرفض عرض تدريب ليدز يونايتد ريال مدريد لـ في الجول: كورتوا لن يسافر إلى المغرب اليوم.. ومصيره النهائي الثلاثاء منافس الأهلي - تقرير: فحوصات كورتوا جاءت إيجابية.. مشاركته في مونديال الأندية غير مستبعدة برشلونة يوضح إصابة بوسكيتس ريال مدريد لـ في الجول: موقف كورتوا من السفر لم يتحدد حتى الآن.. وخطوة منتظرة