فرديناند: سانشو بمثابة صفقة جديدة ليونايتد

يؤمن ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق أن جادون سانشو أصبح بمثابة صفقة جديدة للنادي الإنجليزي عقب عودته من ثلاثة أشهر نفذ فيها برنامج تأهيلي خاص.

وقال فرديناند لموقع "ويليام هيل" الإنجليزي: "سانشو عاد في تشكيل يونايتد وإن استطاع استعادة أفضل مستوياته فهو سيكون بمثابة صفقة جديدة للنادي".

وواصل "إن استطعت ضم لاعبا بمثل موهبته ويقدم أفضل ما لديه فهو يمثل تهديدا لأي فريق، خاصة في ظل قدرته على تهديد دفاع أي خصم".

وأردف "في الفترة المقبلة ستجعل عودته يونايتد تنافسيا أكثر، مقاعد بدلاء الفريق خلال الأشهر الماضية لم تكن قوية بما يكفي".

وتابع فرديناند "لذا عودة سانشو تعطي مدرب الفريق إريك تين هاج اختيارات جديدة في الأسابيع المقبلة".

وأتم "سانشو لم يشارك ضد كريستال بالاس السبت الماضي، لكن المدرب سيلتفت له بالتأكيد في الأسابيع المقبلة، لذا هو سيحظى بالمزيد من الفرص ليستعيد مستواه".