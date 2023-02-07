مران الزمالك – رسالة من فيريرا للاعبين.. وتعليمات خاصة لرباعي الفريق

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 17:54

كتب : إبراهيم رمضان

جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك

عقد جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك محاضرة مع لاعبي الفريق على هامش مران اليوم الثلاثاء استعدادا لملاقاة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك منافسه الجزائري يوم الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في أولى جولات دوري الأبطال.

وبحسب الموقع الرسمي للزمالك فإن فيريرا طالب اللاعبين بغلق صفحة لقاء فاركو وبطولة الدوري بشكل عام والتركيز على المباراة المقبلة.

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وشدد فيريرا على أهمية المباراة من أجل بداية جيدة في طريق المنافسة على اللقب.

ومنح المدرب البرتغالي الرباعي أحمد فتوح ومحمود شبانة ونبيل عماد "دونجا" وعمرو السيسي تعليمات خاصة على المران.

وشرح فيريرا بعض التعليمات الفنية الخاصة بمراكزهم بجانب شرح المواقف التكتيكية لهم في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة.

ويواصل حمزة المثلوثي برنامجه التأهيلي للعلاج من إصابته في عضلة السمانة.

واستمر محمود حمدي "الونش" في أداء برنامجه التأهيلي بصحبة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من لقاء فاركو الأخير.

وقام الونش بالركض حول الملعب مع هذه المجموعة، بالإضافة إلى أداء بعض التدريبات باستخدام الكرة، وعقب ذلك استكمل اللاعب المران بشكل منفرد من خلال أداء تدريبات خاصة بالكرة والتسديد على المرمى.

كما شهد المران مشاركة محمد عبد الغني ولكنه لم يشارك في التقسيمة واكتفى بتدريبات منفردة بالكرة.

وتواجد في المران لاعبي فريق الشباب مواليد 2001 حاتم سكر ومحمد حسام "بيسو".

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