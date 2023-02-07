مؤتمر تين هاج - عن الاستئناف ضد طرد كاسيميرو.. وعقوبة مانشستر سيتي

قرر مانشستر يونايتد عدم الاستئناف ضد قرار طرد كاسيميرو الجولة السابقة أمام كريستال بالاس.

وتلقى كاسيميرو بطاقة حمراء في فوز مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس إثر التعدي على لاعب الخصم أثناء شجار اندلع بين لاعبي الفريقين.

وأوضح إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد في المؤتمر الصحفي القرار النهائي للنادي بشأن الاستئناف.

وقال تين هاج: "من وجهة نظري أنه لم يكن الطر القرار الصائب، لكنني لا أعتقد أنه لدينا فرصة لاتخاذ إجراء قانوني".

وأضاف "تعويض كاسيميرو؟ يجب أن أنظر دائما للاعبين المتاحين، نحن لدينا الكثير من اللاعبين الجيدين في الفريق ولا يظهرون في التشكيل الأساسي، أعتقد أنها فرصة لفعل ذلك".

وتابع "بعد أي مباراة لا يمكنني القول "كاسيميرو ليس هنا، أنتوني مارسيال ليس هنا" بل عليّ الفوز بالمباراة بغض النظر عمن سيتواجد في أرض الملعب".

وعن قرار معاقبة مانشستر سيتي بسبب اللعب المالي النظيف، أوضح "ليس لدي أي رأي. لست مسؤولا عن الأمور المادية، أنا مدرب ومتلزم بدوري هذا".

واتهمت أمس الاثنين رابطة الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بخرق قواعد اللعب المالي النظيف في أكثر من موسم.

وأصدرت رابطة الدوري الإنجليزي بيانا ذكرت فيه مخالفات سيتي التي بدأت في موسم 2009-2010.4

وأحالت الرابطة عددا من الانتهاكات المزعومة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل نادي مانشستر سيتي إلى لجنة تصدر العقوبات بموجب القواعد.

وواصل "إقالة مارش؟ أمر محزن للغاية خاصة عندما يكون زميلك ويتم طرده. إقالة مدرب لا تعني بالضرورة الحصول على نتائج أفضل بل في معظم الأوقات الأمر لا ينجح".

وأردف "عليك أن تترك المدرب ينهي مهمته ثم تحكم بعد ذلك على التجربة بشكل كامل، لأن الإقالة في كثير من الأحيان لا تعمل بشكل جيد".

وكان نادي ليدز يونايتد رسميا إقالة المدرب الأمريكي جيسي مارش من مهمة تدريب الفريق.

عقد مارش مع ليدز يونايتد كان من المفترض استمراره حتى يونيو 2025.

وقرر النادي إقالة مارش بسبب النتائج السيئة للفريق آخرها الخسارة من نوتنهجام فورست.

وأكمل "منذ بداية الموسم، ونحن نحاول إعادة يونايتد إلى مكانته الطبيعية في القمة. نظهر بشكل جيد على أرضنا نعم لكن علينا إظهار المزيد من الشخصية خارج ملعبنا. أمر جيد أن تكون لديك اتصال مع "أولد ترافورد" لكن عليك أن تكون على دراية أن هناك جماهير تتبعك خارج ملعبك كذلك".

وأتم "لا شيء يتغير عندما تكون خارج ملعبك، الملاعب بالحجم ذاته وجماهير متواجدة كذلك لذلك عليك تحسين الأداء في تلك المباريات".

ويواجه مانشستر يونايتد منافسه ليدز يونايتد على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي، و8 نقاط عن المتصدر أرسنال.