دوري أبطال إفريقيا - عز الدين دوخة على رأس قائمة شباب بلوزداد لمواجهة الزمالك

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 13:00

كتب : FilGoal

شباب بلوزداد

أعلن نبيل الكوكي مدرب شباب بلوزداد قائمة فريقه المتجهة إلى القاهرة لمواجهة الزمالك.

ويلتقي الزمالك مع شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبلة في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة تواجد الحارس الدولي الجزائري عز الدين دوخة والذي سبق له المشاركة في 14 مباراة مع منتخب بلاده الأول.

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الحراس: أليكسيس جويندوز – عز الدين دوخة – رضوان معاشو.

الدفاع: أيمن بوجرة – مختار بالخطير – محمد عزي – يوسف أمين لعوافي – عبد المنعم شيخي – معوض حداد – شعيب قداد – أحمد أيت عبد السلام – ميلود ربيعي.

الوسط: حسام الدين مرازيق – زكريا دراوي – حسين السلمي – محمد إسلام بكير – عبد الرحيم بورديم – أكرم بوراس.

الهجوم: محمد فضيل بالخادم – أناي إيوالا – ليونيل وامبا – محمد إسلام بالخير – بالعيد حمادي.

وتستعد البعثة للسفر إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء.

ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب شباب بلوزداد والمريخ والترجي.

ويتواجد الزمالك المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 29 نقطة.

فيما يحتل شباب بلوزداد صدارة الجزائري برصيد 37 نقطة.

الزمالك شباب بلوزداد دوري أبطال إفريقيا
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