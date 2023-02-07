منافس الزمالك - قبل أيام من المواجهة.. تعيين رئيس جديد لـ شباب بلوزداد

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 00:46

كتب : FilGoal

شباب بلوزداد

أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري تعيين رئيس جديد للنادي خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك ذلك قبل أيام من مواجهة الزمالك في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح النادي عبر بيان رسمي أن مهدي رابحي أصبح رئيسيا جديدا لـ شباب بلوزداد.

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وجاء البيان كالآتي:

"تم اليوم الإثنين إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الرياضية ذات الأسهم شباب بلوزداد وقد تم إنهاء تفويض "محمد بن الحاج " بصفته رئيسا لمجلس إدارة الشركة الرياضية ذات الأسهم شباب بلوزداد، ممثلا لمجمع مدار.

بناء على ذلك وفي نفس اليوم، اجتمع أعضاء مجلس إدارة الشركة ذات الأسهم شباب بلوزداد و انتخبو "مهدي رابحي " خلفا "محمد بن الحاج" كرئيس لمجلس الإدارة".

وتلعب المباراة بين الزمالك وبلوزداد يوم الجمعة 10 فبراير الجاري على استاد القاهرة الدولي في السادسة مساء.

وخسر الزمالك مباراته الأخيرة أمام فاركو بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

وفاز بلوزداد بمباراته الأخيرة في الدوري الجزائري على أمل الأربعاء بأربعة أهداف دون رد.

ويتواجد الزمالك المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 29 نقطة.

فيما يحتل شباب بلوزداد صدارة الجزائري برصيد 37 نقطة.

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