تيباس: لا أصدق أن الدوري الإنجليزي استغرق سنوات لمعاقبة مانشستر سيتي

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 00:23

كتب : FilGoal

خافيير تيباس

أبدى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني اندهاشه من تأخر قرار الدوري الإنجليزي في البحث في ملفات نادي مانشستر سيتي بخصوص اللعب المالي النظيف.

واتهمت اليوم الاثنين رابطة الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بخرق قواعد اللعب المالي النظيف في أكثر من موسم.

وقال تيباس في تصريحات نشرتها موندو ديبورتيفو: "أمر لا يصدق أن الدوري الإنجليزي الممتاز قد استغرق سنوات لمعرفة ذلك".

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وأضاف "نحن نستنكر وجود المزيد من تلك الحالات، لقد استغرقهم سنوات عديدة للبحث في ذلك".

وأصدرت رابطة الدوري الإنجليزي بيانا ذكرت فيه مخالفات سيتي التي بدأت في موسم 2009-2010.4

وأحالت الرابطة عددا من الانتهاكات المزعومة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل نادي مانشستر سيتي إلى لجنة تصدر العقوبات بموجب القواعد.

وأوضحت الرابطة القواعد التي اخترقها مانشستر سيتي، وتتعلق بالموقف المالي للنادي والإيرادات وعقود اللاعبين والمدربين والمكافآت.

وذكرت جريدة ذا تايمز أن رابطة الدوري الإنجليزي وجهت الاتهامات لمانشستر سيتي بعد تحقيقات استمرت لمدة 4 سنوات.

وأفاد التقرير أن سيتي قد يتعرض لعقوبات عديدة من ضمنها خصم نقاط من رصيده في الدوري الإنجليزي، أو الاستبعاد من البطولات الأوروبية أو غرامة مالية، مع احتمالات منعه من إبرام صفقات جديدة.

فيما ذكرت تقارير أخرى أن الأمر قد يصل لهبوط مانشستر سيتي إلى درجات أدنى، وربما سحب ألقابه الأخيرة في الدوري.

وأوضح التقرير أنه بموجب قواعد الدوري الإنجليزي، لا يستطيع مانشستر سيتي استئناف أي عقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضية التي ألغت حظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عليه قبل 3 أعوام.

منذ 2009-2010 توج الفريق السماوي بالدوري 6 مرات وبكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وبكأس رابطة المحترفين 6 مرات.

وفي الموسم الجاري يحتل سيتي وصافة الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر.

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