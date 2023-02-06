مدرب هاتاي: كريستيان أتسو لا يزال تحت الأنقاض

الإثنين، 06 فبراير 2023 - 22:12

كتب : FilGoal

كريستيان أتسو

نفى مصطفى عزت مدرب فريق هاتاي سبور الأخبار التي أشارت إلى العثور على كريستيان أتسو لاعب الفريق.

كريستيان أتسو

النادي : هاتاي سبور

هاتاي سبور

وكانت صحيفة أبولا البرتغالية قد قالت إن قوات الإنقاذ التركية قد عثرت على أتسو حيا وتم نقله للمستشفى.

وقال عزت نقلا عن شبكة صباح سبور التركية: "اثنين من أعضاء فريقنا لا يزالان تحت الأنقاض وهم كريستيان أتسو وتانر سافوت المدير الرياضي للفريق".

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وفقا للتقارير التركية فإن اللاعب كان قد اختفى تحت الأنقاض على أثر الزلزال المدرب الذي ضرب تركيا صباح اليوم الإثنين.

الصحيفة البرتغالية أشارت إلى أن أتسو قد وجد وهو على قيد الحياة وتم نقله للمستشفى بسبب وجود إصابة في قدمه اليمنى ومعاناته من صعوبة في التنفس.

فيما أوضحت الصحيفة التركية أنه تم إنقاذ ثنائي الفريق بوراك أوكسوز وبيرتوج يلدريم وخرجا من تحت الأنقاض على قيد الحياة، بالإضافة إلى عضوين آخرين من الجهاز الفني للفريق.

أتسو (31 عامًا) انضم إلى هاتاي سبور مطلع الموسم الجاري قادمًا من الرائد السعودي.

وسبق لـ أتسو تمثيل أندية بورتو وريو آفي وتشيلسي وفيتيسيه وإيفرتون وبورنموث ومالاجا ونيوكاسل يونايتد.

ويمتلك أتسو 60 مباراة دولية مع منتخب غانا سجل خلالها 10 أهداف، وقد شارك معه في كأس العالم 2014، كما حل وصيفًا في كأس الأمم الإفريقية 2015.

وضرب الزلزال بقوة مدينة مرعش حيث يتواجد نادي هاتاي سبور الذي ينافس في الدوري التركي الممتاز.

وأعلن الاتحاد التركي لكرة القدم عن تأجيل كل مباريات الدوري لأجل غير مسمى.

وبلغت قوة الزلزال 7.7 درجات ضرب وجاء مركزه في منطقة لواء إسكندرون، تلاه زلزال آخر بقوة 6.4 درجات في منطقة طوروس على الحدود السورية التركية، وعدد من الهزات الارتدادية الأضعف شدة، وتأثرت بها محافظات عدة وتضرر عدد من الأبنية إثر ذلك.

وأعلن الاتحاد السوري لكرة القدم من جانبه عن وفاة نادر جوخدار نجم منتخب سوريا السابق إثر انهيار منزله.

كريستيان أتسو هاتاي سبور زلزال تركيا
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