العشري: لم أتوقع الفوز بهذه النتيجة أمام الزمالك.. وأشعر بالظلم

الإثنين، 06 فبراير 2023 - 20:42

كتب : FilGoal

طارق العشري مدرب فاركو

أعرب طارق العشري المدير الفني لـ فاركو عن عدم توقعه الفوز بنتيجة 3-0 أمام الزمالك في الدوري المصري.

وتلقى الزمالك هزيمة هي الأكبر هذا الموسم مشاركة مع مباراة الأهلي والتي خسرها بنفس النتيجة.

وحقق فاركو الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

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وقال طارق العشري في تصريحات عبر أون تايم سبورتس 1: "انتصار كبير بلا شك. لم أتوقع الفوز بهذه النتيجة أمام الزمالك لكن لاعبي فاركو كان لديهم الأفضلية منذ بداية المباراة".

وأضاف "الهدف المبكر أجبر الزمالك على تغيير أسلوب اللعب وهذا ما أردناه".

وتابع "سعيد باستجابة الفريق في هذه المدة القصيرة 10 أيام فقط، وحصدنا 6 نقاط من فريقين كبيرين".

وواصل "نحضر للقاء منذ أسبوع، لأن المباريات الكبيرة تعتمد على التفاصيل الصغيرة الذي إذا التزمت بها تُترجم إلى أهداف وهذا ما نجحنا في فعله اليوم".

وأسهب "يتم حسري في كوني مدرب دفاعي وهذا ظلم، جودة اللاعبين تحدد طريقة لعب كل مدرب. وأنا سعيد باللاعبين الذين استجابوا بسرعة شديدة وأظهروا جودتهم اليوم، هذا يزيد من طموحنا وما نريد الوصول إليه هذا الموسم".

وأردف "إدارة النادي لديها هدف معين واضح، كما أنهينا الدور الأول بشكل جيد، علينا المواصلة بهذا الشكل".

وأتم "مباراتنا المقبلة بعد 3 أيام وعلينا الاستعداد بشكل جيد لمواصلة ما نقدمه".

ونجح العشري بعد الفوز على الزمالك في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في أول مباراتين يقود فاركو خلالهم هذا الموسم.

وكان العشري قد تولى تدريب فاركو خلفا لإيهاب جلال، ليحق العشري الفوز ضد المصري والزمالك على التوالي.

ونجح المدرب صاحب الـ 58 في تحقيق فوزه التاسع على الزمالك خلال 26 مباراة قادهم ضد الفريق الأبيض مع متخلف الفرق التي تولى تدريبها.

وبالفوز بثلاثة أهداف دون مقابل يكون العشري قد نجح في تحقيق فوزه الأكبر على الزمالك خلال مسيرته التدريبية.

ورفع الفوز رصيد فاركو للنقطة 19 في المركز العاشر، وتوقف رصيد الزمالك عند 29 نقطة في المركز الرابع.

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