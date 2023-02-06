دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك مع شباب بلوزداد.. القنوات الناقلة والمعلق

الإثنين، 06 فبراير 2023 - 20:03

كتب : FilGoal

الزمالك × فاركو

يستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك مباراته الأخيرة أمام فاركو بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

وفاز بلوزداد بمباراته الأخيرة في الدوري الجزائري على أمل الأربعاء بأربعة أهداف دون رد.

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ويتواجد الزمالك المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 29 نقطة.

فيما يحتل شباب بلوزداد صدارة الجزائري برصيد 37 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تلعب المباراة يوم الجمعة 10 فبراير الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في السادسة مساء.

ويذاع اللقاء على قناة beIN Sports 4 وتايم سبورتس الأرضية.

ويعلق على المباراة المعلق التونسي عصام الشوالي على بي إن سبورتس، وحاتم بطيشة على تايم سبورتس.

ويدير المباراة الحكم التونسي صادق السالمي.

وهذه هي المواجهة الأولى بين الزمالك وشباب بلوزداد.

دوري أبطال إفريقيا الزمالك شباب بلوزداد موعد مباراة الزمالك
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