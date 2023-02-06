أمم إفريقيا للشباب - منتخب مصر يواصل التدريبات استعدادا للبطولة

يواصل منتخب مصر مواليد 2003 تدريباته استعدادا لبطولة أمم إفريقيا للشباب المقامة في مصر.

وتدرّب المنتخب اليوم الاثنين على استاد الكلية الحربية بقيادة محمود جابر المدير الفني للفريق.

وتحتضن مصر البطولة في الفترة من 18 فبراير إلى 12 مارس المقبل.

وتؤهل هذه البطولة إلى منافسات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، والتي ستقام عام 2023 في إندونيسيا.

وأسفرت قرعة البطولة عن مجموعة نارية لمنتخب مصر مستضيف البطولة رفقة منتخبات موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

ويلعب المنتخب المصري المباراة الافتتاحية ضد موزمبيق يوم 19 فبراير في الرابعة مساء.

نظام البطولة

يشارك في هذه النسخة 12 منتخبا إفريقيا يتم تقسيمهم على 3 مجموعات.

وتستمر البطولة بعد ذلك بالنظام الإقصائي المعتاد في نصف النهائي والنهائي.

وكانت البطولة الإفريقية تضم 8 فرق فقط، يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، وهو ما تم تغييره في النسخة الحالية.

المنتخبات المشاركة

المجموعة الأولى: مصر - موزمبيق - السنغال - نيجيريا

المجموعة الثانية: أوغندا - إفريقيا الوسطى - جنوب السودان - الكونغو

المجموعة الثالثة: جامبيا - تونس - بنين - زامبيا

وتستضيف مصر البطولة على 3 ملاعب هي: القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس.

وسبق لمنتخب مصر التتويج باللقب في تلك المرحلة أربع مرات أعوام 1981 و1991 و2003 و2013.

فيما حصل الفراعنة الصغار على الوصافة في 2005 والبرونزية في 1993 و2001 و2011.

ويحتل منتخب نيجيريا صدارة الأبطال التاريخيين لهذه المسابقة بـ 7 ألقاب، يليها غانا حامل اللقب بالتساوي مع مصر (4 مرات).