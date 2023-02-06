قبل أن يتمم عامه الأول.. ليدز يعلن إقالة مارش

أعلن نادي ليدز يونايتد رسميا إقالة المدرب الأمريكي جيسي مارش من مهمة تدريب الفريق.

عقد مارش مع ليدز يونايتد كان من المفترض استمراره حتى يونيو 2025.

وقرر النادي إقالة مارش بسبب النتائج السيئة للفريق آخرها الخسارة من نوتنهجام فورست.

ولم يحقق ليدز أي فوز في الدوري الإنجليزي منذ الخامس من نوفمبر الماضي.

ويحتل ليدز المركز 17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتولى مارش تدريب ليدز في نهاية فبراير الماضي، لتتم إقالته بعد أقل من عام.

ورحل مارش عن لايبزيج في 5 ديسمبر 2021، ثم تولى تدريب ليدز عقب إقالة مدربه الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بييلسا ليسدل الستار على حقبة عمرها أكثر من 3 سنوات ونصف.

ونجح المدرب الأمريكي وقتاه في مهمته حين قاد ليدز للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتولى مارش منصب المدرب المساعد لمنتخب أمريكا، ثم درب مونتريال ونيويورك ريد بول ولايبزيج وسالسبورج.

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