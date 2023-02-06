انتهت في الدوري المصري - فاركو (3)-(0) الزمالك.. سقوط جديد

يستضيف فاركو فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 29 نقطة بينما فاركو في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.

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ق62: خروج مصطفى شلبي ودخول يوسف أسامة نبيه

ق54: خروج رزقي حمرون للإصابة ودخول عبد الناصر محمد

ق53: خروج مصطفى الزناري للإصابة ودخول محمد طارق

دخول أحمد فتوح في مكان سيف جعفر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق29: جووول الثاني من فاركو عن طريق عمرو جمال، بعد تمريرة من محمود حمادة وتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء على يمين محمد عواد

ق17: القائم يمنع هدف التعادل للزمالك، عرضية من الجزيري تصطدم برامي صبري وتصطدم بالقائم

ق13: زيزو يتوغل ويلعب كرة عرضية يبعدها دفاع فاركو من أمام المرمى لتعود لدونجا الذي سدد وأبعدها الدفاع

ق6: جووول أول لـ فاركو، شكري نجيب استغل خطأ في تمرير الكرة من حسام عبد المجيد ليسددها على يمين محمد عواد وتسكن الشباك

انطلاق المباراة