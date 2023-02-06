منافس الأهلي - تقرير: فحوصات كورتوا جاءت إيجابية.. مشاركته في مونديال الأندية غير مستبعدة

حصل ريال مدريد على نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها حارس مرماه تيبو كورتوا اليوم الإثنين.

وكان كورتوا قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة أثناء الإحماء قبل مباراة مايوركا، ليغيب عن اللقاء وتكون مواجهته الأهلي في محل شك.

وكشف موقع Relevo الإسباني أن كورتوا لم يفقد حظوظه بالكامل في لعب كأس العالم للأندية.

#ÚltimaHora ‼️ Courtois no está descartado para la final del Mundialito. Las pruebas de diagnóstico por imagen han sido positivas. 📌 Por ahora, continúa pendiente de evolución. ✍️ @sergiofernan5ez pic.twitter.com/Gz8bcBsu7E — Relevo (@relevo) February 6, 2023

وذكر التقرير أن نتيجة الفحوصات جاءت إيجابية، مما لا يغلق الباب بالكامل في وجه البلجيكي بشأن السفر إلى المغرب.

يأتي ذلك تأكيدًا لما صرّح به خوان كاميلو المتحدث الإعلامي لـ ريال مدريد لـ FilGoal.com قبل أقل من ساعتين.

ونفى كاميلو التقارير المنتشرة بتأكُد غياب كورتوا عن البعثة المدريدية المسافرة إلى المغرب، وأوضح أن القرار النهائي لم يُتخَذ بعد.

وقال كاميلو لـ FilGoal.com: "حتى اللحظة، لم نتخذ قرارا بسفر كورتوا من عدمه رفقة البعثة".

وشرح: "يجب أولًا أن نطلع على نتيجة الفحوصات الطبية للوقوف على حجم إصابته، ووفقًا لذلك سنقرر ما إذا كان سيتواجد في كأس العالم للأندية أم لا".

ويُنتظَر الآن القرار النهائي من ريال مدريد بشأن كورتوا بعد أن صار الوضع أكثر وضوحًا.

ويستعد ريال مدريد للمشاركة في المونديال بمواجهة الأهلي المصري في نصف النهائي مساء الأربعاء.

إصابة كورتوا قد تفتح الباب أمام مشاركة الأوكراني أندري لونين في نصف النهائي، وفي المباراة التالية سواء النهائي أو لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وينضم كورتوا إلى قائمة طويلة من إصابات ريال مدريد تضم أيضًا كريم بنزيمة وفيرلان ميندي وإيدير ميليتاو ولوكاس فاسكيز وإدين هازارد.

لونين (23 عامًا) من جانبه عجز عن الحفاظ على نظافة شباكه عندما دخل أساسيًا في اللحظة الأخيرة أمس الأحد، ليخسر ريال مدريد بهدف دون رد.

ونشرت تقارير صحفية عديدة أنباء غضب لونين بسبب عدم اعتماد المدرب كارلو أنشيلوتي عليه في مباراة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فياريال.

وكشف أنشيلوتي عن الدفع بـ كورتوا أساسيًا في تلك المباراة خلال المؤتمر الصحفي دون أن يكون قد أبلغ لونين شخصيًا، مما أثار استياء الحارس الأوكراني.

وأوضح موقع "ريليفو" وقتها أن لونين قرر الرحيل بنهاية الموسم حال استمرار أنشيلوتي كمدير فني لـ ريال مدريد.

وشارك لونين في 6 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم قبل كأس العالم وقتما كان كورتوا مصابًا، من ضمنها الفوز 3-1 على برشلونة.