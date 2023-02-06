ريال مدريد لـ في الجول: موقف كورتوا من السفر لم يتحدد حتى الآن.. وخطوة منتظرة

كشف نادي ريال مدريد عن موقف لاعبه تيبو كورتوا الحالي من السفر إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت صباح اليوم أن كورتوا لن يغادر مع بعثة ريال مدريد إلى المغرب هذا المساء للمشاركة في المسابقة العالمية.

وتواصل FilGoal.com مع خوان كاميلو المتحدث الإعلامي لـ ريال مدريد الذي شدد على عدم اتخاذ قرار رسمي حتى اللحظة.

وقال كاميلو لـ FilGoal.com: "حتى اللحظة، لم نتخذ قرارا بسفر كورتوا من عدمه رفقة البعثة".

وشرح: "يجب أولًا أن نطلع على نتيجة الفحوصات الطبية للوقوف على حجم إصابته، ووفقًا لذلك سنقرر ما إذا كان سيتواجد في كأس العالم للأندية أم لا".

ويستعد ريال مدريد للمشاركة في المونديال بمواجهة الأهلي المصري في نصف النهائي مساء الأربعاء.

وتعرض كورتوا لإصابة في العضلة الضامة خلال عمليات الإحماء قبل مباراة ريال مدريد أمام مايوركا أمس الأحد.

إصابة كورتوا قد تفتح الباب أمام مشاركة الأوكراني أندري لونين في نصف النهائي، وفي المباراة التالية سواء النهائي أو لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وينضم كورتوا إلى قائمة طويلة من إصابات ريال مدريد تضم أيضًا كريم بنزيمة وفيرلان ميندي وإيدير ميليتاو ولوكاس فاسكيز وإدين هازارد.

ومن المنتظر أن يخضع كورتوا لفحوصات دقيقة اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء للوقوف على مدة غيابه.

لونين (23 عامًا) من جانبه عجز عن الحفاظ على نظافة شباكه عندما دخل أساسيًا في اللحظة الأخيرة أمس الأحد، ليخسر ريال مدريد بهدف دون رد.

ونشرت تقارير صحفية عديدة أنباء غضب لونين بسبب عدم اعتماد المدرب كارلو أنشيلوتي عليه في مباراة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فياريال.

وكشف أنشيلوتي عن الدفع بـ كورتوا أساسيًا في تلك المباراة خلال المؤتمر الصحفي دون أن يكون قد أبلغ لونين شخصيًا، مما أثار استياء الحارس الأوكراني.

وأوضح موقع "ريليفو" وقتها أن لونين قرر الرحيل بنهاية الموسم حال استمرار أنشيلوتي كمدير فني لـ ريال مدريد.

وشارك لونين في 6 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم قبل كأس العالم وقتما كان كورتوا مصابًا، من ضمنها الفوز 3-1 على برشلونة.