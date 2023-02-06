ثنائي ليفربول يزف خبرا سارا لـ كلوب

زف فيرجيل فان دايك وديوجو جوتا ثنائي ليفربول خبرا سارا للمدرب يورجن كلوب مع اقتراب عودتهما إلى تدريبات الفريق.

فان دايك يغيب بسبب الإصابة منذ شهر، بينما غاب جوتا على صفوف فريقه منذ أكتوبر الماضي.

وذكرت شبكة ذا أثليتك يوم الاثنين أن تدريبات ليفربول هذا الأسبوع ستشهد عودة الثنائي.

وفي حالة العودة للتدريبات بدون مشاكل بدنية فإن لحاقهما بمباراة ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 21 فبراير الجاري مجرد مسألة وقت.

غياب فان دايك وجوتا ضمن إصابات عديدة أثر بالسلب على نتائج ليفربول مؤخرا، فقد تقهقر الفريق إلى المركز العاشر في الدوري الإنجليزي.

كما ودع بطولة كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي.

قبل أيام، تلقى نادي ليفربول ضربة أخرى بسبب الإصابات.. حين تعرض المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي للإصابة.

وأصيب كوناتي في العضلة الضامة أمام برايتون في لقاء كأس الاتحاد الإنجليزي وتأكد غيابه عن صفوف فريقه من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وغاب كوناتي عن لقاء ولفرهامبتون، وسيغيب عن مباريات إيفرتون ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، أيام 4 و13 و18 فبراير.

فيما تحوم الشكوك حول لحاقه بمباراة ريال مدريد.

وكان ليفربول ينوي بيع المدافع نات فيليبس في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية.

لكن إصابة كوناتي جعلت يورجن كلوب يعيد النظر في القرار.

ويملك ليفربول حاليا الثنائي جو جوميز وجويل ماتيب في قلب الدفاع فقط.

قبل أسبوعين، قطع نادي ليفربول إعارة مدافعه الشاب ريس ويليامز إلى فريق بلاكبول وأعاده إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأفاد ليفربول في بيان وقتها: "سيقطع ريس ويليامز فترة إعارته إلى بلاكبول ويعود إلى ليفربول".

ويعود اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى الحمر بعد أن أمضى النصف الأول من الموسم مع بلاكبول، إذ شارك في 17 مباراة.

وشارك ويليامز في 19 مباراة مع فريق يورجن كلوب خلال موسم 2020-2021 حين ضربت الإصابات صفوف الفريق.

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