يطرد لاعبا كل مباراتين تقريبا.. تعرف على حكم مباراة الأهلي مع ريال مدريد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إسناد إدارة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية إلى الأوروجوياني أندريس ماتونتي.

وأدار ماتونتي مواجهة واحدة في كأس العالم 2022 في قطر وكانت بين كرواتيا وكندا في دور المجموعات.

وتغلب وقتها منتخب كرواتيا بقيادة لوكا مودريتش على كندا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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نظرة عامة

وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، فقد أدار ماتونتي 169 مباراة في مسيرته، أشهر خلالها 945 بطاقة صفراء، بمعدل 5.6 بطاقة صفراء تقريبا في المباراة.

طرد الحكم الأوروجوياني 42 لاعبا بالإنذار الثاني، فيما أشهر 54 بطاقة حمراء مباشرة، ليصل مجموع المطرودين على يده إلى 96، بمعدل طرد كل 1.8 مباراة تقريبا.

أيضا احتسب 60 ركلة جزاء، بمعدل ركلة كل 2.8 مباراة (3 مباريات تقريبا).

كأس العرب وكأس العالم

ظهر ماتونتي في كأس العرب، حيث أدار 3 مباريات منهم مباراتين في دور المجموعات، وهما فوز الإمارات على موريتانيا 1-0 وأشهر خلالها 3 بطاقات صفراء، وفوز المغرب على السعودية 1-0، حين أشهر 5 إنذارات وبطاقة حمراء للإنذار الثاني واحتسب ركلة جزاء.

أما المباراة الإقصائية فكانت في ربع النهائي بين قطر والإمارات، تلك التي انتهت بفوز قطر 5-0 وشهدت 4 إنذارات وركلتي جزاء.

في مباراته المونديالية الوحيدة سالفة الذكر بين كرواتيا وكندا، أشهر ماتونتي 4 بطاقات صفراء فقط.

ماذا يحدث في أمريكا اللاتينية؟

يمكن ملاحظة الدور الفعال لعمل ماتونتي في المسابقات المحلية الأوروجوايانية والقارية اللاتينية بصورة عامة في كثرة بطاقاته، ففي كأس الليبرتادورس أدار 15 مباراة، أشهر خلالها 81 إنذارا و5 بطاقات حمراء واحتسب 4 ركلات جزاء.

في مباراة واحدة لملحق التأهل من الدرجة الثانية في أوروجواي، أشهر ماتونتي 10 بطاقات صفراء وطرد لاعبا بالإنذار الثاني واحتسب ركلة جزاء.

في ملحق الدوري الأوروجواياني أدار الحكم 4 مباريات أشهر خلالها 27 إنذارا و3 بطاقات حمراء مباشرة.

في مرحلة "أبرتورا" من الدوري الأوروجواياني طرد ماتونتي 20 لاعبا ببطاقات حمراء مباشرة (من أصل 24 طردا) في 40 مباراة فقط.

في المرحلة الأخرى "كلاوسورا" توزعت الأمور أكثر، حيث طرد 23 لاعبا (11 مباشرة و12 بالإنذار الثاني) في 47 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 8 فبراير.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

وفي مصر، أعلنت قناة تايم سبورتس الأرضية إذاعة مباريات الأهلي حتى نهاية البطولة.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وتعد المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين الأهلي وريال مدريد بعد مواجهة أولى ودية في 2001 وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.