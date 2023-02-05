أدار مواجهة في كأس العالم 2022.. أندريس ماتونتي حكما لمواجهة الأهلي ضد ريال مدريد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم تحكيم مواجهة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

ويدير الأوروجوياني أندريس ماتونتي المواجهة رفقة مساعدين من أوروجواي.

ويلعب الأهلي أمام ريال مدريد في التاسعة من مساء الأربعاء ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأدار ماتونتي مواجهة واحدة في كأس العالم 2022 في قطر وكانت بين كرواتيا وكندا في دور المجموعات.

وتغلب وقتها منتخب كرواتيا بقيادة لوكا مودريتش على كندا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي ضد ريال مدريد كالآتي:

حكم ساحة: الأوروجوياني أندريس ماتونتي

حكم مساعد1: الأوروجوياني نيكولاس تاران

حكم مساعد2: الأوروجوياني مارتن سوبي

حكم رابع: السلفادوري إيفان بارتون

حكم فيديو: الكولومبي نيكولاس جالو

حكم فيديو مساعد: الفنزويلي خوان سوتو

حكم فيديو للتسلل: الأمريكي كاثرين نيسبيت

حكم فيديو احتياطي: المكسيكي فيرناندو جويريرو

وكان الأهلي قد تغلب على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل في الدور الأول قبل أن يهزم سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل في الدور الثاني.