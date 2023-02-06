مصدر من كاف لـ في الجول: سمحنا بحضور السعة الكاملة للمدرجات بشرط.. وموقف الهلال والترجي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن سماحه بالحضور الكامل للمدرجات في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بشرط وحيد، وتطورات موقف مدرجات الهلال السوداني والترجي التونسي

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "خاطبنا الاتحادات المحلية اليوم بالسماح بالسعة الكاملة للحضور الجماهيري في بطولات كاف مع بداية دور المجموعات من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية".

وأضاف "الشرط هو تقديم الموافقات الأمنية في الاجتماع الفني الذي يسبق المباريات مع إرفاق الموافقات الأمنية على العدد المسموح به".

وتابع "ما زال وضع ملعب الهلال السوداني معلق وستلعب مبارياته بدون جمهور مع عدم حصوله على موافقة لجنة التراخيص بسبب عدم صلاحية المدرجات وعدم مطابقة معايير الأمن والسلامة".

ويتواجد الهلال السوداني في المجموعة الثانية إلى جانب الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي والقطن الكاميروني.

واستطرد "كاف ما زال يبحث طلب الترجي باستثناء دخول الجماهير لمبارياته".

وأتم "الترجي تقدم بطلب بإستثناءه في مباراة المريخ السوداني والتعهد بتجهيزها قبل مواجهة الزمالك".

وكان الترجي قد أصدر بيانا رسميا يعلن فيه عن قرار الاتحاد الإفريقي بمنع 30 ألف مشجع للفريق من حضور مباريات دوري الأبطال، وناشد السلطات المعنية بسرعة التدخل. (طالع التفاصيل)

وفيما بعد،

كشف نادي الترجي التونسي عن انفراجة محتملة في أزمة الحضور الجماهيري بمباريات الفريق بدوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ويتواجد الترجي التونسي في المجموعة الرابعة إلى جانب الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

يذكر أن الأهلي والزمالك يمثلان مصر في دوري أبطال إفريقيا، وبيراميدز وفيوشتر في الكونفدرالية.