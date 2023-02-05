كين: عملنا بجد أسبوعين لنهزم مانشستر سيتي.. وأتطلع لمزيد من الأهداف

شدد هاري كين هداف توتنام على أن فريقه عمل بجد لتحقيق الانتصار الصعب أمام مانشستر سيتي، مشيرا إلى أنه من الصعب وصف شعوره بعد أن أصبح الهداف التاريخي لسبيرز.

وسجل هاري كين هدف المباراة الوحيد ليفوز توتنام على مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

وقال كين في تصريحات صحفية بعد هدفه الـ200 في الدوري الإنجليزي: "من الصعب أن أصف شعوري بالكلمات وأنا سعيد للغاية بفوزنا".

وأضاف "لقد عملنا بجد للحفاظ على شباكنا نظيفة، كان من الرائع جدا القيام بذلك أمام جماهيرنا. كان هناك الكثير من الحديث عن ذلك في الأسبوعين الماضيين والقيام بذلك في مثل هذه المباراة الكبيرة هو أمر خاص".

وتابع "إنه شعور رائع، عندما بدأت اللعب بانتظام لم يكن في مخيلتي حتى أن أسجل 200 هدفا في الدوري الإنجليزي".

وواصل "لدي بضع سنوات أخرى متبقية لذا آمل أن يكون هناك المزيد في المستقبل".

وأتم "جيمي جريفس هو بطل كامل وأحد أفضل المهاجمين الذين لعبوا اللعبة ذا فإن التواجد في مثل هذه المنافشة هو أمر خاص. وتخطيه لحظة كبيرة بالنسبة لي".

ويتبقى أمام كين 8 أهداف لمعادلة واين روني أسطورة مانشستر يونايتد في المركز الثاني لترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الممتاز.

الصدارة تبقى مع ألان شيرار الذي سجل 260 هدفا.

وسجل كين هدفه رقم 267 ليصبح الهداف التاريخي لنادي توتنام هوتسبر منفردا.

وكان كين قد سجل في شباك فولام ليعادل رقم جيمي جريفس في صدارة الهدافين التاريخين للنادي (266).

ووقع كين على هدفه السابع عشر في الدوري ليحافظ على وصافة الهدافين خلف إرلينج هالاند (25).