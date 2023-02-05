كين: عملنا بجد أسبوعين لنهزم مانشستر سيتي.. وأتطلع لمزيد من الأهداف

الأحد، 05 فبراير 2023 - 21:10

كتب : FilGoal

هدف هاري كين مع توتنام أمام مانشستر سيتي

شدد هاري كين هداف توتنام على أن فريقه عمل بجد لتحقيق الانتصار الصعب أمام مانشستر سيتي، مشيرا إلى أنه من الصعب وصف شعوره بعد أن أصبح الهداف التاريخي لسبيرز.

وسجل هاري كين هدف المباراة الوحيد ليفوز توتنام على مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

وقال كين في تصريحات صحفية بعد هدفه الـ200 في الدوري الإنجليزي: "من الصعب أن أصف شعوري بالكلمات وأنا سعيد للغاية بفوزنا".

أخبار متعلقة:
"استأذنت من الاتحاد وميكالي".. بيان من الحضري لتوضيح كواليس رحيله عن مصر الأولمبي بمشاركة مرموش.. بايرن ميونيخ يضرب فولفسبورج برباعية رغم الطرد تشكيل برشلونة - ألبا بديلا لـ بالدي.. ورباعي في الوسط أمام إشبيلية ديانج: مواجهة ريال مدريد حلم وبات حقيقة.. ولا يوجد ضغوطات سنلعب بالطريقة المناسبة

وأضاف "لقد عملنا بجد للحفاظ على شباكنا نظيفة، كان من الرائع جدا القيام بذلك أمام جماهيرنا. كان هناك الكثير من الحديث عن ذلك في الأسبوعين الماضيين والقيام بذلك في مثل هذه المباراة الكبيرة هو أمر خاص".

وتابع "إنه شعور رائع، عندما بدأت اللعب بانتظام لم يكن في مخيلتي حتى أن أسجل 200 هدفا في الدوري الإنجليزي".

وواصل "لدي بضع سنوات أخرى متبقية لذا آمل أن يكون هناك المزيد في المستقبل".

وأتم "جيمي جريفس هو بطل كامل وأحد أفضل المهاجمين الذين لعبوا اللعبة ذا فإن التواجد في مثل هذه المنافشة هو أمر خاص. وتخطيه لحظة كبيرة بالنسبة لي".

ويتبقى أمام كين 8 أهداف لمعادلة واين روني أسطورة مانشستر يونايتد في المركز الثاني لترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الممتاز.

الصدارة تبقى مع ألان شيرار الذي سجل 260 هدفا.

وسجل كين هدفه رقم 267 ليصبح الهداف التاريخي لنادي توتنام هوتسبر منفردا.

وكان كين قد سجل في شباك فولام ليعادل رقم جيمي جريفس في صدارة الهدافين التاريخين للنادي (266).

ووقع كين على هدفه السابع عشر في الدوري ليحافظ على وصافة الهدافين خلف إرلينج هالاند (25).

مانشستر سيتي توتنام الدوري الإنجليزي هاري كين
نرشح لكم
جوارديولا: مانشستر سيتي ليس في وضع يسمح له بالتفكير في أن يكون بطلا هدية لم تُقبل.. مانشستر سيتي يسقط أمام توتنام بهدف تاريخي لـ كين الهداف التاريخي.. هاري كين يفض الشراكة ويتسيد توتنام وحده انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (1) - (0) مانشستر سيتي.. جوارديولا لا يقبل الهدية تشكيل توتنام - بيريسيتش وكولوسوفسكي أساسيان في مواجهة مانشستر سيتي تشكيل مانشستر سيتي - ألفاريز أساسي أمام توتنام.. ودي بروين على دكة البدلاء صن: تحفظ من لاعبي مانشستر يونايتد على عودة جرينوود للفريق تقييم صلاح أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
استعدادا لمواجهة ريال مدريد.. وصول بعثة الأهلي إلى الرباط 21 دقيقة | كأس العالم للأندية
منافس الأهلي - تقرير: غياب متوقع لـ كورتوا عن نصف نهائي كأس العالم للأندية 34 دقيقة | كأس العالم للأندية
اتحاد الكرة يعلن قبول اعتذار الحضري وعدم التعامل معه في تدريب المنتخبات مجددا 34 دقيقة | الكرة المصرية
أدار مواجهة في كأس العالم 2022.. أندريس ماتونتي حكما لمواجهة الأهلي ضد ريال مدريد ساعة | كأس العالم للأندية
ميدو: يجب أن نستغل الفرص بشكل أفضل.. و"متقلقوش على الإسماعيلي" ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) إشبيلية.. رأسية ضعيفة من رافينيا ساعة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (1) - (0) ميلان.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
المرة الرابعة لـ إنبي.. خالد رضا يحصد جائزة رجل مواجهة سيراميكا كليوباترا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 4 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال