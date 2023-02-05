هدية لم تُقبل.. مانشستر سيتي يسقط أمام توتنام بهدف تاريخي لـ كين

لم يستغل مانشستر سيتي هدية إيفرتون ليخسر أمام توتنام بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.
سجل هاري كين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15 من الشوط الأول.
واستمر مانشستر سيتي دون فوز على توتنام في ملعبه الجديد في جميع البطولات، بخمس انتصارات لسبيرز وبخمس شباك نظيفة أيضا.
الفوز رفع رصيد توتنام للنقطة 39 في المركز الخامس، وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 45 نقطة بفارق خمس نقاط عن المتصدر أرسنال مع مباراة أقل للمدفعجية.
التشكيل
قرر بيب جوارديولا أن يبدأ المباراة بتشكيل مشابه لما واجه توتنام في الذهاب، فتواجد كيفن دي بروين على مقاعد البدلاء.
ولعب جوليان ألفاريز في التشكيل الأساسي بجانب إرلينج هالاند.
على الجانب الآخر، لم يختلف تشكيل توتنام في غياب مدربه أنطونيو كونتي الذي خضع لعملية جراحية.
وتواجد الوافد الجديد بيدرو بورو على مقاعد البدلاء.
أحداث المباراة
بدأ التهديد عن طريق مانشستر سيتي مع الدقيقة الرابعة بعد عرضية من رياض محرز ورأسية من مانويل أكانجي تصدى لها هوجو لوريس بسهولة.
وبعد 10 دقائق، استغل بيير إيميل هويبيرج خطأ رودري ليقطع الكرة ويمررها إلى هاري كين الذي سدد في الشباك موقعا على هدفه الـ200 في الدوري الإنجليزي.
ويتبقى أمام كين 8 أهداف لمعادلة واين روني أسطورة مانشستر يونايتد في المركز الثاني لترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الممتاز.
الصدارة تبقى مع ألان شيرار الذي سجل 260 هدفا.
وسجل كين هدفه رقم 267 ليصبح الهداف التاريخي لنادي توتنام هوتسبر منفردا.
وكان كين قد سجل في شباك فولام ليعادل رقم جيمي جريفس في صدارة الهدافين التاريخين للنادي (266).
ووقع كين على هدفه السابع عشر في الدوري ليحافظ على وصافة الهدافين خلف إرلينج هالاند (25).
رد مانشستر سيتي جاء في الدقيقة 18 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق برناردو سيلفا تصدى لها لوريس.
هدأ نسق المباراة بعد ذلك وسط سيطرة مانشستر سيتي وتراجع توتنام ليعود الضيوف بمحاولة بعد عرضية من جاك جريليش وتسديدة أرضية من رودري تصدى لها لوريس في الدقيقة 40.
عاد مانشستر سيتي لتهديد مرمى لوريس مجددا بتسديدة قوية من جاك جريليش من على حدود منطقة الجزاء جاءت بجوار القائم.
رد توتنام بفرصة على ثلاث مرات من توتنام، كين يسدد في الدفاع ثم داير كذلك وترتد للمدافع الإنجليزي الذي سدد مجددا وأبعدها ناثان أكي.
وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، منعت العارضة هدف التعادل من رياض محرز بعد تسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء.
التهديد في الشوط الثاني بدأ عن طريق توتنام بركلة ركنية لعبها إيفان بيريسيتش ورأسية من بن ديفيز فوق القائم مع الدقيقة 52.
تدخل بيب جوارديولا بعدها في الدقيقة 58 ليدخل كيفن دي بروين في مكان رياض محرز.
وفي الدقيقة 62 مرر دي بروين إلى جوليان ألفاريز الذي سدد بقوة وأبعدها إريك داير إلى ركنية.
عدها بدقيقتين، سدد دي بروين من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من أكانجي ولكنها جاءت بجوار القائم.
رد توتنام عن طريق عرضية أرضية من إيفان بيريسيتش في الدقيقة 65 ولكن هاري كين لم يتمكن من اللحاق بها لتضيع فرصة خطيرة.
وواصل مانشستر سيتي ضغطه ليمرر دي بروين إلى ألفاريز الذي سدد بقوة ولكنها جاءت بجوار القائم في الدقيقة 68.
توتنام واصل اعتماده على الهجمات المرتيدة ليسدد سون بقوة في الدقيقة 76 وتصدى لها لوريس لتعود إلى هاري كين الذي مرر إلى هويبيرج وسدد مرة أخرى ولكن بجوار القائم.
تدخل كريستيان ستيليني بعد ذلك ليدخل ريان سيسينيون في الدقيقة 77 في مكان إيفان بيريسيتش ثم يفيس بيسوما في مكان سون هيونج مين.
ورد جوارديولا بدخول إلكاي جوندودجان في مكان برناردو سيلفا.
وفي الدقيقة 86 تلقى كريستيان روميرو البطاقة الحمراء بعد تدخل قوي على جاك جريليش.
أجرى بعدها ستيليني مباشرة تغييرا دفاعيا بدخول دافينسون سانشيز في مكان ديان كولوسيفسكي.
وطالب لاعبو مانشستر سيتي بالحصول على ضربة جزاء بعد تدخل لوريس على رودري ولكن الحكم طلب استمرار اللعب لتنتهي المباراة بهذه النتيجة ليرفض بيب جوارديولا هدية إيفرتون ويستمر فارق النقاط كما هو مع أرسنال.