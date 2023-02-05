هدية لم تُقبل.. مانشستر سيتي يسقط أمام توتنام بهدف تاريخي لـ كين

لم يستغل مانشستر سيتي هدية إيفرتون ليخسر أمام توتنام بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

سجل هاري كين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15 من الشوط الأول.

واستمر مانشستر سيتي دون فوز على توتنام في ملعبه الجديد في جميع البطولات، بخمس انتصارات لسبيرز وبخمس شباك نظيفة أيضا.

الفوز رفع رصيد توتنام للنقطة 39 في المركز الخامس، وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 45 نقطة بفارق خمس نقاط عن المتصدر أرسنال مع مباراة أقل للمدفعجية.

التشكيل

قرر بيب جوارديولا أن يبدأ المباراة بتشكيل مشابه لما واجه توتنام في الذهاب، فتواجد كيفن دي بروين على مقاعد البدلاء.

ولعب جوليان ألفاريز في التشكيل الأساسي بجانب إرلينج هالاند.

على الجانب الآخر، لم يختلف تشكيل توتنام في غياب مدربه أنطونيو كونتي الذي خضع لعملية جراحية.

وتواجد الوافد الجديد بيدرو بورو على مقاعد البدلاء.

أحداث المباراة

بدأ التهديد عن طريق مانشستر سيتي مع الدقيقة الرابعة بعد عرضية من رياض محرز ورأسية من مانويل أكانجي تصدى لها هوجو لوريس بسهولة.

وبعد 10 دقائق، استغل بيير إيميل هويبيرج خطأ رودري ليقطع الكرة ويمررها إلى هاري كين الذي سدد في الشباك موقعا على هدفه الـ200 في الدوري الإنجليزي.

ويتبقى أمام كين 8 أهداف لمعادلة واين روني أسطورة مانشستر يونايتد في المركز الثاني لترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الممتاز.

الصدارة تبقى مع ألان شيرار الذي سجل 260 هدفا.

وسجل كين هدفه رقم 267 ليصبح الهداف التاريخي لنادي توتنام هوتسبر منفردا.

وكان كين قد سجل في شباك فولام ليعادل رقم جيمي جريفس في صدارة الهدافين التاريخين للنادي (266).