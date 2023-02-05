الهداف التاريخي.. هاري كين يفض الشراكة ويتسيد توتنام وحده

الأحد، 05 فبراير 2023 - 19:07

كتب : FilGoal

هاري كين الهداف التاريخي لـ توتنام

حقق هاري كين نجم توتنام هوتسبر رقما قياسيا بهدفه في شباك مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كين هدفه رقم 267 ليصبح الهداف التاريخي لنادي توتنام هوتسبر منفردا.

وكان كين قد سجل في شباك فولام ليعادل رقم جيمي جريفس في صدارة الهدافين التاريخين للنادي (266).

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كما سجل كين الهدف رقم 200 له في الدوري الإنجليزي.

ويتبقى أمام كين 8 أهداف لمعادلة واين روني أسطورة مانشستر يونايتد في المركز الثاني لترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الممتاز.

الصدارة تبقى مع ألان شيرار الذي سجل 260 هدفا.

ووقع كين على هدفه السابع عشر في الدوري ليحافظ على وصافة الهدافين خلف إرلينج هالاند (25).

ويحتل توتنام المركز الخامس برصيد 36 نقطة، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

الدوري الإنجليزي توتنام هاري كين
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