مباشر الدوري الألماني - فولفسبورج (2) - (4) بايرن ميونيخ.. هدف ملغي

الأحد، 05 فبراير 2023 - 18:34

كتب : FilGoal

عمر مرموش أمام شتوتجارت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فولفسبورج ضد بايرن ميونيخ في الجولة 19 من الدوري الألماني.

وجاء تشكيل فولفسبورج كالتالي:

حراسة المرمى: كوين كاستيلز

خط الدفاع: ماكسينس لاكروا - سيباستيان بورناو - ميكي فان دي فين

خط الوسط: بوتي باكو - ماتياس سفانبرج - ماكسيميليان أرنولد - فيليكس نميتشا - باولو أوتافيو

خط الهجوم: باتريك فيمر - يوناس فيند

ويتواجد عمر مرموش على مقاعد البدلاء.

على الناحية الأخرى أتى تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: جواو كانسيلو - بنجامين بافار - ماتيس دي ليخت - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جواو كيميتش - ليون جوريتسكا

أمامهما: ليروي ساني - جمال موسيالا - كينجسلي كومان

خط الهجوم: توماس مولر

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين عن يونيون برلين المتصدر مؤقتا، فيما يحتل فولفسبورج المركز السابع برصيد 29 نقطة.

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ق 84 يانيك جيرهاردت يسجل ولكن الهدف يلغى بداعي التسلل

ق 81 فولفسبورج يقلص الفارق بتسديدة رائعة من ماتياس سفانبرج

ق 78 دالي بليند وبول فانر بدلا من جواو كانسيلو وجمال موسيالا

ق 74 لوكاس نميتشا ويانيك جيرهاردت بدلا من يوناس فيند وماكسيميليان أرنولد

ق 73 جمال موسيالا يسجل الرابع للبافاري بعمل فردي مميز

ق 66 عمر مرموش وكيفن باريديس بدلا من باتريك فيمر وباولو أوتافيو

ق 61 جوسيب ستانيسيتش وماتيس تيل بدلا من توماس مولر وليروي ساني

ق 55 سيرج جنابري بدلا من كينجسلي كومان

ق 54 جوشوا كيميتش يغادر الملعب بالإنذار الثاني للإعاقة

استراحة

ق 44 ياكوب كامينسكي البديل يسجل الهدف الأول بعد تمريرة وتسديدة متقنة

ق 36 يان سومر يتصدى لتسديدة ماتياس سفانبرج

ق 30 تبديل اضطراري.. خروج ماكسينس لاكروا ونزول ياكوب كامينسكي

ق 19 ركلة حرة مباشرة في المرمى.. توماس مولر يسجل الثالث

ق 14 جووووول كانسيلو يصنع مجددا وكومان يسجل.. 2-0

ق 9 جوووووول عرضية من كينجسلي كومان تغافل الحارس وتسكن الشباك دون أن يمسها مولر.. 1-0

بداية المباراة

عمر مرموش الدوري الألماني بايرن ميونيخ
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