في الجول يكشف سبب غياب ثلاثي الزمالك أمام فاركو

يغيب الثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي عن قائمة الزمالك لمواجهة فاركو في الجولة الـ17 من الدوري المصري.

وأعلن الزمالك قائمته الأولى بعد عودة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وعلم FilGoal.com أن محمد عبد الغني يغيب بسبب إجهاد في العضلة الأمامية شعر به بعد مباراة فيوتشر، اللاعب خاض تدريبات تأهيلية ولم يشارك في المران الجماعي.

ويغيب شيكابالا عن المباراة بسبب عدم الجاهزية الكاملة.

ولم يتواجد حمزة المثلوثي في القائمة بسب عدم الجاهزية الكاملة بعد تعرضه للإصابة في عضلة السمانة.(طالع التفاصيل)

وفاز الزمالك في آخر مبارياته على فيوتشر بهدفين مقابل هدف واحد.

على الجانب الآخر، فاز فاركو على المصري في آخر مبارياته بنفس النتيجة.

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع للدوري برصيد 29 نقطة.

ويحتل فاركو المركز الـ12 برصيد 16 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تلعب المباراة يوم الاثنين 6 فبراير الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد الجيس ببرج العرب.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء.

ويذاع اللقاء على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة حاتم بطيشة على القناة الصوتية الأولى، وطارق حسن على القناة الصوتية الثانية.

يذكر أن الزمالك تعادل مع فاركو ذهابا في الموسم الماضي دون أهداف، وفاز إيابا بهدف دون مقابل سجله حسام عبد المجيد.