قائمة الزمالك - ظهور نداي أمام فاركو وغياب عبد الغني وشيكابالا بعد عودة فيريرا

ظهر الثنائي إبراهيما نداي وأحمد فتوح في قائمة الزمالك بعد عودة جوسفالدو فيريرا للقيادة الفنية مجددا.

إبراهيما نداي النادي : الزمالك الزمالك

ويحل الزمالك ضيفا على فاركو في الخامسة من مساء غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة.

وعاد جوسفالدو فيريرا المدير الفني لقيادة الزمالك مجددا بعد أن قاد أسامة نبيه مباراة فيوتشر الأخيرة التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد.

ويغيب عن قائمة الفريق كل من محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الغني.

وجاءت قائمة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - السيد عطية.

الدفاع: عمر جابر - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - أحمد فتوح.

الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد - سيد عبد الله - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على فيوتشر في الجولة الأخيرة بعد سلسلة من التعثر في النتائج.

ويحتل فاركو المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.