تشكيل توتنام - بيريسيتش وكولوسوفسكي أساسيان في مواجهة مانشستر سيتي

أعلن أنطونيو كونتي مدرب توتنام تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد مانشستر سيتي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد توتنام على ملعب الأخير في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل مشاركة إيفان بيريسيتش في التشكيل الأساسي، كما ييلعب كونتي بثلاثي هجومي مكون من سون وكولوسفسكي وهاري كين.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: هوجو لوريس.

الدفاع: كريستيان روميرو - إريك داير - بن دافيز.

الوسط: إيمرسون رويال - بيير إميل هويبرج - رودريجو بنتانكور - إيفان بيريسيتش.

الهجوم: ديان كولوسوفسكي - هيونج مين سون - هاري كين.

ويحتل توتنام المركزالخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة وبفارق 4 نقاط عن نيوكاسل صاحب المركز الرابع، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 45 نقطة بفارق خمس نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة.