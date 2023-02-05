تشكيل مانشستر سيتي - ألفاريز أساسي أمام توتنام.. ودي بروين على دكة البدلاء

يبدأ بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بخوليان ألفاريز في التشكيل الأساسي أمام توتنهام.

بينما يحل كيفن دي بروين على مقاعد البدلاء.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على توتنام ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة.

أما توتنام ففي المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

الحارس: إيدرسون مورايش.

الدفاع: ريكو لويس – ناثان أكي – مانويل أكانجي – كايل ووالكر.

الوسط: رودري - رياض محرز – بيرناردو سيلفا – جاك جريليش.

الهجوم: إيرلنج هالاند - خوليان ألفاريز.

وكان مانشستر سيتي قد حقق الفوز في آخر مباراتين خاضهم بمسابقة الدوري.

أما توتنام فبعد خسارتين متتاليين نجح في تحقيق الفوز بالمواجهة الأخيرة أمام فولام.