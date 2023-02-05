صن: تحفظ من لاعبي مانشستر يونايتد على عودة جرينوود للفريق

يسود الترقب داخل غرفة خلع ملابس مانشستر يونايتد بشأن إمكانية عودة زميلهم ميسون جرينوود.

اللاعب الإنجليزي الشاب ابتعد عن الملاعب لأكثر من عام بسبب اتهامه بالاعتداء على صديقته السابقة، لكن التهم تم إسقاطها مؤخرًا.

وأوضحت صحيفة "صن" البريطانية نقلًا عن مصدر داخل الفريق أن اللاعبين منفتحون على عودة جرينوود، لكنهم يخشون أن تسليط الأضواء عليهم سيشتت تركيزهم.

وأشار المصدر إلى أن غرفة خلع ملابس الشياطين الحمر في أسعد أوقاتها منذ فترة طويلة، ولا أحد يريد هز هذا الاستقرار.

يتزامن ذلك مع استمرار التحقيق الداخلي الذي فتحه مانشستر يونايتد والذي على أساسه سيقرر النادي خطوته المقبلة.

ويأتي تحقيق يونايتد بسبب نشر الضحية المزعومة لمقاطع فيديو وتسجيلات صوتية قد تثبت إدانة جرينوود.

ولم يظهر جرينوود بقميص مانشستر يونايتد منذ يناير 2022، وابتعد طوال تلك الفترة الماضية عن مقر تدريبات يونايتد.

جرينوود (21 عامًا) خاض 129 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ تصعيده عام 2018 للفريق الأول، نجح خلالها في تسجيل 35 هدفًا وصناعة 12.

ويمتلك جرينوود مباراة دولية وحيدة لعبها مع منتخب إنجلترا الأول في 2020.