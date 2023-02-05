مرتضى: هتاف الجماهير ليس سبب عودة فيريرا.. قال لنا "لو خرجت من الملعب أموت"

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن كواليس رحيل وعودة جيسوالدو فيريرا للقيادة الفنية للفريق.

وكان الزمالك قد أعلن عن إقالة مديره الفني فيريرا وتعيين أسامة نبيه، لكن بعد مباراة واحدة عاد فيريرا لقيادة القلعة البيضاء.

وصرّح مرتضى عبر قناة الزمالك: "فيريرا مدرب محترم، لكن المساعدين الأجانب كانوا يخبرونه إن أسامة نبيه يريد تطفيشه ويتآمر عليه، رغم أن أسامة شخصية محترمة للغاية".

وتابع: "وقتها لم يعد فيريرا مركزًا ولم يعد يأخذ رأي أسامة نبيه".

وأضاف: "الطبيعي وقتها تزامنًا مع خسارة بطولتين أن نتحرك، ولذلك أخذنا قرارا بتعيين فيريرا مستشارًا فنيًا، لكن الرجل بكل أدب أخبر أمير أنه إذا خرج من الملعب سيموت".

وأوضح: "وقتها تحدثنا معه بشأن الأخطاء والرجل اقتنع ورحل المساعدون الأجانب وعاد أسامة نبيه وصار حبيبه".

واستفاض: "أسامة قام بعمل مبادرة محترمة على الهواء وقال أنا مستعد أحمل حقيبة البروفيسور".

وكشف: "رحل المساعدون الثلاثة والآن نعمل على التعاقد مع محلل أداء ومدرب لياقة بدنية وأخصائي تغذية".

وشدد: "هتاف الجماهير لم يكن سبب عودة فيريرا مع احترامي لهم، مجلس الإدارة لا يعمل بهذه الطريقة، هل لو هتفهوا ضده الآن سنعلن رحيله؟".

وأتم: "كان هناك مرض وقمنا بعلاجه لتسير الأمور مجددا".

ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 29 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي خاض مباراة أقل.

وخسر الزمالك لقب كأس السوبر المصري أمام الأهلي هذا الموسم، كما فقد لقبه في كأس مصر بخروجه أمام بيراميدز في نصف نهائي نسخة 2022.

ورحل فيريرا عن الزمالك بعد الخسارة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد يوم 24 يناير.

وأدار نبيه مباراة فيوتشر يوم 29 يناير وفاز بها الزمالك 2-1.

ويلعب الزمالك أمام فاركو غدًا الإثنين ضمن الجولة 17 للدوري المصري.