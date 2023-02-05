تقييم صلاح أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية

الأحد، 05 فبراير 2023 - 11:23

كتب : FilGoal

محمد صلاح يرتدي شارة قيادة ليفربول ضد ولفرهامبتون

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل في شباك ولفرهامبتون في المباراة التي خسر فيها فريقه، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة الجولة 22 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بخسارة الحمر 0-3.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ولفرهامبتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 4 و5 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ4.3 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان الشاب ستيفان بايتيتش، فوصل متوسط تقييمه لـ6 درجات من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري متوقف عند 17 هدفا.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 285 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 173 هدفا وصنع 70 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول ولفرهامبتون
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