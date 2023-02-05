ركلات الترجيح تبتسم للمرة الرابعة.. منتخب السنغال بطلا لـ كأس الأمم الإفريقية للمحليين

توج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الإفريقية للمحليين على حساب الجزائرة صاحب الضيافة.

وفاز منتخب السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي والوقت الإضافي بالتعادل بدون أهداف.

التتويج كان هو الأول لمنتخب السنغال تاريخيا باللقب في المشاركة الثالثة.

كان منتخب المغرب هو حامل لقب البطولة في نسختين الأخيرتين وهو أكثر المتويج باللقب برفقة الكونغو الديموقراطية بمرتين لكل منهما.

منتخب الجزائر كان على بعد خطوة واحدة من التتويج بركلات الترجيح ولكن أيمن محيوس أهدر الركلة الخامسة لنتجه لكرتلين إضافيتين أهدر خلالهما أحمد القندوسي لاعب الأهلي الجديد بينما سجل عثمان ضيوف للسنغال ليتوج باللقب.

ركلات الترجيح أصبحت فألا حسنا على السنغال إذ حقق من خلالها الإنجاز الرابع خلال عاما واحد.

الإنجاز الأول كان هو التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2021 على حساب مصر بركلات الترجيح في المباراة النهائية قبل عام من الآن.

الإنجاز الثاني كان الوصول لكأس العالم بعد الفوز على مصر في المرحلة النهائية من التصفيات بركلات الترجيح أيضا.

وعلى حساب مصر مرة ثالثة توج منتخب السنغال بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشاطئية بركلات الترجيح في إنجاز ثالث قبل التتويج بكأس الأمم الإفريقية للمحليين.

ركلات الترجيح تحولت من عقدة سنغالية خسر من خلالها نهائي كأس الأمم الإفريقية في 2002 إلي تميمة الفوز التي يحقق من خلالها الإنجازات.