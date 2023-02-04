عضو مجلس الأهلي: نحلم بالفوز على ريال مدريد.. وأنظروا إلى حديث الصحافة العالمية

السبت، 04 فبراير 2023 - 23:09

كتب : FilGoal

فريق الأهلي

شدد طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي على أن فريقه يحلم بالفوز على ريال مدريد على الرغم من الفوارق الكبيرة بين الفريقين.

وصعد الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل ليواجه ريال مدريد.

وقال قنديل عبر قناة صدى البلد: "الأهلي دائما ما يشرف مصر في المحافل العالمية ووجوده في كأس العالم يعطي للبطولة مذاق خاص".

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وتابع "نريد أن نشكر جميع الجماهير المغربية طوال البطولة لأنهم يشجعون الأهلي في المباراة الماضية والمباراة الحالية بقوة كبيرة".

وواصل "سياتل كان فريق صعب جدا مثلها مثل أوكلاند هم أبطال قاراتهم واللعب في كأس العالم يكون احتفالية ممتعة لتلك الفرق ولا يصح الكلام الذي يقال على منافسين الأهلي".

وأضاف "أنظروا لما تتحدث عنه الصحافة العالمية في الوقت الحالي وهو إن الأهلي نادي القرن سيواجه ريال مدريد نادي القرن في أوروبا ولا يوجد أفضل من ذلك".

وشدد "الجميل في الأهلي أننا لم ننظر إلى مواجهة ريال مدريد قبل مباراتي سياتل وأوكلاند واليوم سيفرح اللاعبين كثير ومن الصباح ستبدأ الاستعدادات لمواجهة ريال مدريد".

وأتم "في النهاية ستكون المباراة من 90 دقيقة بالطبع نعترف أننا سنواجهة فريق عظيم ولكن في نفس التوقيت من حقنا أن نحلم بالفوز طبعا".

ويلعب الأهلي مع ريال مدريد في نصف نهائي البطولة يوم الأربعاء 8 فبراير الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وتعد المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين الأهلي وريال مدريد بعد مواجهة أولى ودية في 2001 وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.

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