قمصان: الطموح مشروع أمام ريال مدريد

السبت، 04 فبراير 2023 - 23:02

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - سامي قمصان

شدد سامي قمصان المدرب العام لـ الأهلي أن الطموح مشروع لعبور ريال مدريد والتأهل لـ نهائي كأس العالم للأندية 2022.

وتخطى الأهلي عقبة سياتل ساوندرز بالفوز بهدف محمد مجدي "أفشة". (طالع التفاصيل)

وقال سامي قمصان عبر موقع النادي الرسمي: "أهنئ جماهير النادي الأهلي ومجلس الإدارة على الفوز والتأهل لنصف النهائي، اللاعبون بذلوا مجهودا بدنيا كبيرا خلال المباراة، والتغييرات صنعت لنا الفارق في النهاية".

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وتابع "سنواجه فريقا يمتلك تاريخا عظيما، ولكن يبقى الطموح مشروعا، نمتلك من الأمل والثقة ما يجعلنا قادرين على مجاراة العملاق الإسباني، الذي نكن له كل الاحترام والتقدير والعبور للمباراة النهائية".

ووجه قمصان الشكر إلى الجماهير المغربية ومشجعي الأهلي، مؤكدا أنهم كانوا داعمين بشكل قوي خلال مباراتي أوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز، متمنيا إسعادهم خلال مباراة ريال مدريد والوصول للمباراة النهائية.

وتأهل الأهلي لمواجهة ريال مدريد بطل أوروبا في المربع الذهبي والذي يقام الأربعاء المقبل.

وبات الأهلي أكثر فريق عربي وإفريقي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، بالوصول 5 مرات منها 3 متتالية.

ووصل الأهلي للانتصار رقم 8 في كـأس للأندية من 20 مباراة كثاني أكثر فريق يحقق الانتصارات بعد ريال مدريد (10).

وستكون تلك المواجهة الثانية بين الأهلي وبطل أوروبا في مونديال الأندية بعد مباراة بايرن ميونيخ الألماني في 2020.

سامي قمصان سامي قمصان - الأهلي كأس العالم للأندية
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