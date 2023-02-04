كأس العالم للأندية - النسر الذهبي.. الأهلي ينتصر على سياتل ويضرب موعدا مع ريال مدريد

تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 بالفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

سجل هدف فوز الأهلي: محمد مجدي "أفشة".

وتأهل الأهلي لمواجهة ريال مدريد بطل أوروبا في المربع الذهبي والذي يقام الأربعاء المقبل.

وبات الأهلي أكثر فريق عربي وإفريقي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، بالوصول 5 مرات منها 3 متتالية.

ووصل الأهلي للانتصار رقم 8 في كـأس للأندية من 20 مباراة كثاني أكثر فريق يحقق الانتصارات بعد ريال مدريد (10).

وستكون تلك المواجهة الثانية بين الأهلي وبطل أوروبا في مونديال الأندية بعد مباراة بايرن ميونيخ الألماني في 2020.

التشكيل

أجرى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ثلاثة تغييرات.

وبدأ الثلاثي طاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم "كهربا" وبيرسي تاو في التشكيل الأساسي في مكان حسين الشحات ومحمد شريف وأحمد عبد القادر.

واعتمد المدرب الأمريكي على عناصره الأساسية في الفريق، وجلس البرازيلي جواو باولو لاعب الوسط على دكة البدلاء بعد تعافيه من إصابة قطع في الرباط الصليبي.

وقاد الهجوم البيروفي راؤول رويدياز، فيما جلس الكولومبي فريدي مونتيرو والهداف التاريخي للنادي على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

بدأت المباراة بسيطرة واستحواذ من الأهلي لكن دون خطورة في الدقائق الأولى على مرمى بطل أمريكا الشمالية.

ظهور سياتل الأول كان عن طريق القائد نيكولاس لوديرو الذي سدد ركلة حرة ارتطمت بالحائط البشري في الدقيقة 15 وارتدت له فسدد على الطائر كرة مرت بجوار القائم للشناوي.

في الدقيقة 22 اصطدم الشناوي بلاعب سياتل أثناء الارتقاء في ركلة ركنية وتلقى العلاج داخل الملعب وعاد اللعب من جديد.

وقبل 10 دقائق على نهاية الشوط الأول سدد السلوفاكي ألبرت روسناك كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

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شوط أول انتهى سلبي ودون أي خطورة من الأهلي.

في بداية الشوط الثاني ظهر الأهلي مستحوذا على الكرة ومحاولا الوصول لمرمى ستيفن فراي.

وسدد جوش أتنسيو كرة في الدقيقة 51 جاءت سهلة في يد الشناوي.

طاهر في الدقيقة 55 سدد كرة ارتطمت بالدفاع وحاول كهربا اللحاق بها قبل الخروج لركنية لكن عرضيته لم تكن متقنة.

وتحصل بيرسي تاو على بطاقة صفراء بسبب عرقلة في منتصف الملعب مع مرور 60 دقيقة من اللقاء.

في الدقيقة 63 أجرى مارسيل كولر 3 تغييرات بخروج حمدي فتحي وكهربا وطاهر محمد طاهر، فيما شارك محمد شريف ومحمد مجدي "أفشة" أحمد حمدي عبد القادر.

بعد 3 دقائق كاد الثلاثي البديل أن يسهم في هدف الأهلي الأول، محمد شريف مرر إلى أفشة داخل منطقة الجزاء الذي أرسل عرضية إلى عبد القادر لكن الكرة مرت من تحت أقدامه.

في الدقيقة 69 كاد الأهلي أن يتقدم من خلال مرتدة سريعة، عبد القادر تسلم الكرة بعد تمريرة رائعة من بيرسي تاو ومرر إلى أفشة على حدود منطقة الجزاء لكن تسديدة الأخير الأرضية مرت بجوار القائم.

فرصة الأهلي الضائعة بعد تصويبة أفشة من على حدود منطقة الجزاء❌ Via: @ssc_sportspic.twitter.com/W7vj4I373p — FilGoal (@FilGoal) February 4, 2023

الأهلي واصل إهدار الفرص بتسديدة على الطائر من بيرسي تاو لم تشكل خطورة على مرمى الفريق الأمريكي.

وهدد نيكولاس لوديرو مرمى الشناوي بتسديدة غير متقنة من داخل منطقة الست ياردات بعد رأسية من رويدياز مرت دون خطورة في الدقيقة 77.

هدأت المباراة قليلا وفي الدقيقة 88 أطلق أفشة تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بعارضة الحارس، ومن ثم عادت إليه من جديد فسدد كرة ارتطمت بقدم المدافع وغيرت اتجاهها وسكنت الشباك.

وأصبح أفشة اللاعب رقم 12 الذي يسجل بقميص الأهلي في مونديال الأندية.

كما بات اللاعب الرابع الذي يسجل في النسخة الحالية بعد بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمد شريف، ليعادل نسخة 2021 كأعلى عدد من اللاعبين يسجل في بطولة واحدة لصالح الأهلي.

د88' الهدف الأول لـ الأهلي عن طريق افشة الأهلي المصري 1 × 0 سياتل ساوندرز الأمريكي ⁧#كأس_العالم_للأندية⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/fONOM3PLJv — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 4, 2023

لتنتهي المباراة بفوز الأهلي وصوله للمربع الذهبي من مونديال الأندية.