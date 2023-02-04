نيوكاسل يتعادل مع وست هام ويفقد نقطتين في صراع المربع الذهبي

السبت، 04 فبراير 2023 - 21:45

كتب : FilGoal

نيوكاسل-ضد وست هام

تعادل نيوكاسل مع وست هام بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب سان جيمس بارك في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف نيوكاسل كالوم ويلسون، بينما كان لوكاس باكيتا هو مسجل هدف وست هام.

التعادل رفع رصيد نيوكاسل للنقطة الـ 40 في المركز الرابع ولكن بفارق نقتطين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث، ليتقلص الفارق أيضا مع توتنام صاحب المركز الخامس إلى 4 نقاط.

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وارتفع رصيد وست هام للنقطة الـ 19 في المركز الـ 16 وبفارق نقطة عن إيفرتون صاحب المركز الـ 18 المؤدي للهبوط.

واستقبل نيوكاسل هدفا في الدوري الإنجليزي لأول مرة بعد 6 مباريات بشباك نظيفة.

وشارك أنتوني جوردون صفقة نيوكاسل الجديدة للمرة الأولى بعد انضمامه من صفوف إيفرتون خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

تقدم نيوكاسل عن طريق ويلوك بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد 50 ثانية فقط من بداية المباراة ولكن الحكم ألغى الهدف لأن الكرة تخطت خط ركلة المرمى.

وفي الدقيقة الثالثة سجل نيوكاسل هدفا محتسبا تلك المرة عن طريق كالوم ويلسون الذي انفرد بالمرمى من منتصف الملعب مستغلا تمريرة من لونجستاف ليضع الكرة في الشباك بنجاح.

وتعادل لوكاس باكيتا للضيوف عن طريق باكيتا مستغلا ارتباك في منطقة الجزاء بعد ركلة حرة مباشرة نفذت ليسدد الكرة مباشرة في المرمى.

في الشوط الثاني سيطر نيوكاسل على المباراة ولكنه لم يتمكن من صنع فرص خطيرة لتسجيل هدف الفوز.

وسيحل نيوكاسل ضيفا في المباراة المقبلة على بورنموث يوم 11 فبراير المقبل، بينما سيلعب وست هام ضد تشيلسي على ملعبه.

نيوكاسل وست هام الدوري الإنجليزي الممتاز.
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