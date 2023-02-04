دي خيا: خسارة كاسيميرو ليست سهلة.. وهكذا قاتلنا كفريق

أبدى دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد سعادته بفوز الفريق على كريستال بالاس 2-1 في الأسبوع 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال دي خيا في تصريحاته لقناة مانشستر يونايتد: "كانت الأمور صعبة خصوصا بعد طرد كاسيميرو".

وأضاف "أعتقد أننا تحكمنا في المباراة جيدا خلال الشوط الأول، وسجلنا هدفا مبكرا، وكذلك الأمر في الشوط الثاني الذي بدأناه جيدا وسجلنا الهدف الثاني".

وأوضح "قاتلنا حتى النهاية وأعتقد أن الفريق أدى بشكل جيد لأن الهجوم كان جيدا وكذلك الدفاع. تلقينا هدفا ولكن فزنا بـ 3 نقاط هامة".

وتابع دي خيا "ليس من السهل خسارة لاعب كبير مثل كاسيميرو. لقد بدأ كريستال بالاس الهجوم قبل آخر 15 دقيقة، ولكننا أظهرنا روحا قوية وشخصية كبيرة كفريق".

واختتم "دافعنا جيدا وأجرى المدرب تبديلات جيدة وشعرنا بالصلابة في الخلف. نحن نقاتل كثيرا كفريق".

وتعرض كاسيميرو للطرد في الدقيقة 70 إثر شجار اندلع بين لاعبي الفريقين.

وأحيا مشجعو مانشستر يونايتد ذكرى كارثة ميونيخ 1958، التي وقعت في السادس من فبراير لذلك العام، حين تحطمت الطائرة التي كانت تقل الفريق في مطار ميونيخ، أثناء محاولتها للخروج من الجليد على مدرج المطار.

سجل برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد هدفي الشياطين الحمر في الدقيقتين 7 و62، فيما سجل جيفري شلوب هدف بالاس في الدقيقة 76.

وحقق المدرب إريك تين هاج انتصاره رقم 25 مع مانشستر يونايتد من أصل 34 مباراة أدارها.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 42 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بفارق 3 نقاط عن نيوكاسل يونايتد الذي يواجه وست هام يونايتد.