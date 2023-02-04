تين هاج: هناك لاعب فعل أسوأ مما فعله كاسيميرو ولم يطرد.. وسعيد بروح الفريق

السبت، 04 فبراير 2023 - 20:41

كتب : FilGoal

إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد

تحدث إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن الشجار الذي اندلع بين لاعبي فريقه ولاعبي كريستال بالاس في مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الشياطين الحمر 2-1.

وأسفر هذا الشجار عن طرد كاسيميرو لاعب الوسط البرازيلي بسبب إمساكه لأحد لاعبي الخصم من رقبته.

وقال تين هاج عقب المباراة لقناة مانشستر يونايتد: "لاعبونا عليهم التحكم في عواطفهم، ولكني سعيد لأننا نملك الروح وندافع عن بعضنا البعض".

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وعن إمكانية الاستئناف ضد طرد كاسيميرو المباشر قال تين هاج: "يجب أن نفكر بهذا الأمر ولكن للإنصاف، كاسيميرو تجاوز الحدود".

وأوضح "الفريق يدعم بعضه البعض، ولا يقبل أن يتعرض لاعب لخطر الإصابة".

وواصل "الكل أظهر ردة فعل وليس كاسيميرو فقط. هناك لاعب فعل ما هو أسوأ من كاسيميرو في رأيي".

ويشير تين هاج إلى جوردان أيو لاعب كريستال الذي يرى أنه كان يجب أن يطرد أيضا لأنه أمسك فريد من رقبته.

واختتم "أرى فريقان يتشاجران، وأرى لاعبان يتجاوزان الحدود، ولكن واحد فقط منهما تعرض للطرد، هذا ليس صحيحا".

وأشاد تين هاج بأداء مارسيل سابيتزر الوافد من بايرن ميونيخ في الشتاء قائلا: "إنه يفهم كرة القدم. لقد رأينا ذلك أيضا في التدريبات. إنه يؤدي بشكل جيد ويعرف كيف يدافع ويحرك الكرة".

وأحيا مشجعو مانشستر يونايتد ذكرى كارثة ميونيخ 1958، التي وقعت في السادس من فبراير لذلك العام، حين تحطمت الطائرة التي كانت تقل الفريق في مطار ميونيخ، أثناء محاولتها للخروج من الجليد على مدرج المطار.

سجل برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد هدفي الشياطين الحمر في الدقيقتين 7 و62، فيما سجل جيفري شلوب هدف بالاس في الدقيقة 76.

وحقق المدرب إريك تين هاج انتصاره رقم 25 مع مانشستر يونايتد من أصل 34 مباراة أدارها.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 42 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بفارق 3 نقاط عن نيوكاسل يونايتد الذي يواجه وست هام يونايتد.

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