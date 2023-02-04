ميسي وحكيمي يقودان باريس سان جيرمان للفوز على تولوز

السبت، 04 فبراير 2023 - 20:35

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان

تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه تولوز بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري الفرنسي.

وتعرض باريس لإصابة مبكرة، حيث خرج ريناتو سانشيز لاعب الوسط ليأتي إلشاداي بيتشيابو في الدقيقة 14 بدلا منه.

وفي الدقيقة 20 تقدم تولوز بهدف برانكو فان دين بومين.

أخبار متعلقة:
أليسون: ليفربول أخطأ ونال عقابه.. ولا أعرف ما نحتاجه للنهوض مؤتمر تشافي - عن غياب ديمبيلي ومصير بوسكيتس وإنفاق تشيلسي وحلم الـ 100 نقطة كلوب: لا يمكنني تفسير ما حدث في أول 15 دقيقة.. والقيادة الدفاعية مفقودة هالير يسجل للمرة الأولى وتكريم شهداء الأهلي في فوز كبير لدورتموند على فرايبورج

وتعادل المغربي أشرف حكيمي لصاحب الأرض في الدقيقة 38، بعد تمريرة من كارلس سولير.

هدف الفوز أتى بتوقيع الأسطورة ليونيل ميسي في الدقيقة 58، بعد تمريرة من حكيمي.

وحل خوان بيرنات ووارين زاير إميري في الدقيقة 76 بدلا من نونو مينديش وكارلس سولير.

وفي الدقيقة 89 أتى إسماعيل غربي بدلا من هوجو إتيكيتي.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 54 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه مارسيليا الذي يواجه نيس غدا، وبفارق 9 نقاط عن لانس الثالث الذي يلاقي بريست غدا أيضا.

فيما تجمد رصيد تولوز عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر.

باريس سان جيرمان ليونيل ميسي الدوري الفرنسي أشرف حكيمي
نرشح لكم
دي خيا: خسارة كاسيميرو ليست سهلة.. وهكذا قاتلنا كفريق تين هاج: هناك لاعب فعل أسوأ مما فعله كاسيميرو ولم يطرد.. وسعيد بروح الفريق أليسون: ليفربول أخطأ ونال عقابه.. ولا أعرف ما نحتاجه للنهوض مؤتمر تشافي - عن غياب ديمبيلي ومصير بوسكيتس وإنفاق تشيلسي وحلم الـ 100 نقطة هالير يسجل للمرة الأولى وتكريم شهداء الأهلي في فوز كبير لدورتموند على فرايبورج لن يكون هناك أسوأ.. ماذا قدم صلاح أمام ولفرهامبتون في مباراته رقم 200 في ذكرى ميونيخ.. مانشستر يونايتد يتفادى التكرار ويفقد جهود كاسيميرو أرتيتا: أخبرت اللاعبين أنني أحبهم أكثر اليوم.. وطريقنا لن يكون مفروشا بالورود
أخر الأخبار
عضو مجلس الأهلي: نحلم بالفوز على ريال مدريد.. وأنظروا إلى حديث الصحافة العالمية 16 دقيقة | كأس العالم للأندية
عبد الحفيظ:شخصية الأهلي تظهر في هذه الأوقات.. وسنستعد لـ ريال مدريد من الغد 20 دقيقة | كأس العالم للأندية
قمصان: الطموح مشروع أمام ريال مدريد 23 دقيقة | كأس العالم للأندية
أفشة: لا أهتم سوى بمصلحة الأهلي.. وسنلعب على الفوز أمام ريال مدريد ساعة | كأس العالم للأندية
كولر: سنشاهد ثلاث مباريات على الأقل لـ ريال مدريد.. وكهربا تجاوز فترة صعبة ساعة | كأس العالم للأندية
نيوكاسل يتعادل مع وست هام ويفقد نقطتين في صراع المربع الذهبي ساعة | الدوري الإنجليزي
كهربا: ريال مدريد أقوى فريق في العالم ولكن لا يوجد مستحيل ساعة | كأس العالم للأندية
عادل نوير.. الشناوي أكثر الحراس حفاظا على نظافة الشباك في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 4 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال