ميسي وحكيمي يقودان باريس سان جيرمان للفوز على تولوز

تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه تولوز بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري الفرنسي.

وتعرض باريس لإصابة مبكرة، حيث خرج ريناتو سانشيز لاعب الوسط ليأتي إلشاداي بيتشيابو في الدقيقة 14 بدلا منه.

وفي الدقيقة 20 تقدم تولوز بهدف برانكو فان دين بومين.

وتعادل المغربي أشرف حكيمي لصاحب الأرض في الدقيقة 38، بعد تمريرة من كارلس سولير.

هدف الفوز أتى بتوقيع الأسطورة ليونيل ميسي في الدقيقة 58، بعد تمريرة من حكيمي.

وحل خوان بيرنات ووارين زاير إميري في الدقيقة 76 بدلا من نونو مينديش وكارلس سولير.

وفي الدقيقة 89 أتى إسماعيل غربي بدلا من هوجو إتيكيتي.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 54 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه مارسيليا الذي يواجه نيس غدا، وبفارق 9 نقاط عن لانس الثالث الذي يلاقي بريست غدا أيضا.

فيما تجمد رصيد تولوز عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر.