أليسون: ليفربول أخطأ ونال عقابه.. ولا أعرف ما نحتاجه للنهوض

أبدى أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول استياءه من خسارة الفريق الكبيرة أمام ولفرهامبتون بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أليسون في تصريحاته لـ بي بي سي بعد المباراة: "أحيانا في كرة القدم تخطئ وتتعرض للعقاب. فعلنا ذلك مرارا وتكرارا. ارتكبنا خطأين تسببا بهدفين في بداية المباراة".

وأضاف "نحن نصعب الأمور على أنفسنا. لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني ولكن كان بمقدورنا التعامل مع الهدف الثالث بشكل أفضل".

وأوضح "لا أعرف ما نحتاج إليه لننهض. نحن نأتي هنا ونقول أننا نؤمن بأنفسنا ولكننا لا نتصرف على هذا النحو في الملعب أو حتى نستحق ذلك".

وتابع "مجددا يجب أن نضع ذلك وراء ظهورنا ونأخذ القوة من أنفسنا وعائلاتنا للنهوض مجددا".

وواصل "لا أقول إني لا أثق بقدرتنا على العودة، ولكني محبط من مباراة اليوم. يجب أن نواصل العمل".

سقط ليفربول بثلاثة أهداف دون رد على يد ولفرهامبتون في مباراة واصلت تعقيد وضعه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستقبل ليفربول ثلاثة أهداف خلال هزائمه الثلاثة الأخيرة في الدوري الإنجليزي وتعادل بينهم في مباراة بدون أهداف ضد تشيلسي.

سجل أهداف ولفرهامبتون في المباراة كل من جويل ماتيب "هدف عكسي" وكريج داوسون وروبن نيفيز.

الفوز رفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة الـ 20 في المركز الـ 15 بينما توقف رصيد ليفربول عند 29 نقطة في المركز العاشر.

المباراة كانت رقم 200 لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز.