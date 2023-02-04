كلوب: لا يمكنني تفسير ما حدث في أول 15 دقيقة.. والقيادة الدفاعية مفقودة

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن القيادة الدفاعية في فريقه غائبة وهو أحد أسباب تراج مستوى الفريق.

وخسر ليفربول ضد ولفرهابمتون بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب للصحفيين عقب المباراة: "بدايتنا كانت مروعة واستقبلنا هدفين بسبب أخطائنا وكنا غائبين في تلك الفترة ولا يمكنني شرح الأمر ولكن لا يوجد أعذار".

واستمر "تأخرنا بهدفين ولكننا عدنا وسيطرنا على المباراة لمدة 45 دقيقة خارج ملعبنا ولكن بدون أهداف وهذا يلخص الأمر إلى حد كبير".

وتابع "نحتاج إلى التركيز في أول 15 دقيقة وليس لدي تفسير لما حدث فيهم ولكن أنا آسف لأننا في الناهية خسرنا بثلاثة أهداف وهدف الشوط الثاني جاء من المرة الأولى التي عبروا في وسط الملعب ولكن عندما تبدأ بتلك الطريقة فأنت لا تستحق الفوز".

وواصل "علينا أن نتغير سريعا في المباراة المقبلة، إيفرتون فازوا اليوم على أرسنال وهم في لحظة جيدة".

وأضاف "استقبال الأهداف المبكرة ليس مألوفا لنا وطريقتها اليوم لم تكن مقبولة عندما ترى المباراة بأكملها قدمنا لحظات رائعة ولكن بدون أهداف".

وأردف "نحن لا نخدم أنفسنا في تلك اللحظات ونفرط في كرات سهلة وكنا مضغوطين وسلبيين".

وشدد "القيادة الدفاعية مفقودة ولكن هذا ليس تفسيري الأول كنا يجب أن نقدم أفضل وعلينا أن نتحسن لكي لا نقع في تلك المواقف من جديد، الكثافة في بعض الأحيان كانت جيدة ولكننا وضعنا أنفسنا في موقف استقبال هدفين".

الفوز رفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة الـ 20 في المركز الـ 15 بينما توقف رصيد ليفربول للنقطة الـ 29 في المركز العاشر.

وسيلعب ليفربول مباراته المقبلة ضد إيفرتون على ملعب أنفيلد يوم 13 فبراير المقبل، بينما سيحل ولفرهامبتون ضيفا على ساوثامبتون.