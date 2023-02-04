كلوب: لا يمكنني تفسير ما حدث في أول 15 دقيقة.. والقيادة الدفاعية مفقودة

السبت، 04 فبراير 2023 - 20:01

كتب : FilGoal

يورجن كلوب ليفربول × تشيلسي

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن القيادة الدفاعية في فريقه غائبة وهو أحد أسباب تراج مستوى الفريق.

وخسر ليفربول ضد ولفرهابمتون بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب للصحفيين عقب المباراة: "بدايتنا كانت مروعة واستقبلنا هدفين بسبب أخطائنا وكنا غائبين في تلك الفترة ولا يمكنني شرح الأمر ولكن لا يوجد أعذار".

أخبار متعلقة:
كأس العالم للأندية - للثأر من فلامنجو.. ركلات الترجيح تنصر الهلال على الوداد هالير يسجل للمرة الأولى وتكريم شهداء الأهلي في فوز كبير لدورتموند على فرايبورج في ذكرى ميونيخ.. مانشستر يونايتد يتفادى التكرار ويفقد جهود كاسيميرو لن يكون هناك أسوأ.. ماذا قدم صلاح أمام ولفرهامبتون في مباراته رقم 200

واستمر "تأخرنا بهدفين ولكننا عدنا وسيطرنا على المباراة لمدة 45 دقيقة خارج ملعبنا ولكن بدون أهداف وهذا يلخص الأمر إلى حد كبير".

وتابع "نحتاج إلى التركيز في أول 15 دقيقة وليس لدي تفسير لما حدث فيهم ولكن أنا آسف لأننا في الناهية خسرنا بثلاثة أهداف وهدف الشوط الثاني جاء من المرة الأولى التي عبروا في وسط الملعب ولكن عندما تبدأ بتلك الطريقة فأنت لا تستحق الفوز".

وواصل "علينا أن نتغير سريعا في المباراة المقبلة، إيفرتون فازوا اليوم على أرسنال وهم في لحظة جيدة".

وأضاف "استقبال الأهداف المبكرة ليس مألوفا لنا وطريقتها اليوم لم تكن مقبولة عندما ترى المباراة بأكملها قدمنا لحظات رائعة ولكن بدون أهداف".

وأردف "نحن لا نخدم أنفسنا في تلك اللحظات ونفرط في كرات سهلة وكنا مضغوطين وسلبيين".

وشدد "القيادة الدفاعية مفقودة ولكن هذا ليس تفسيري الأول كنا يجب أن نقدم أفضل وعلينا أن نتحسن لكي لا نقع في تلك المواقف من جديد، الكثافة في بعض الأحيان كانت جيدة ولكننا وضعنا أنفسنا في موقف استقبال هدفين".

الفوز رفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة الـ 20 في المركز الـ 15 بينما توقف رصيد ليفربول للنقطة الـ 29 في المركز العاشر.

وسيلعب ليفربول مباراته المقبلة ضد إيفرتون على ملعب أنفيلد يوم 13 فبراير المقبل، بينما سيحل ولفرهامبتون ضيفا على ساوثامبتون.

ولفرهامبتون ليفربول يورجن كلوب الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
نيوكاسل يتعادل مع وست هام ويفقد نقطتين في صراع المربع الذهبي دي خيا: خسارة كاسيميرو ليست سهلة.. وهكذا قاتلنا كفريق تين هاج: هناك لاعب فعل أسوأ مما فعله كاسيميرو ولم يطرد.. وسعيد بروح الفريق أليسون: ليفربول أخطأ ونال عقابه.. ولا أعرف ما نحتاجه للنهوض لن يكون هناك أسوأ.. ماذا قدم صلاح أمام ولفرهامبتون في مباراته رقم 200 في ذكرى ميونيخ.. مانشستر يونايتد يتفادى التكرار ويفقد جهود كاسيميرو ثلاثية جديدة.. ليفربول يخسر أمام ولفرهامبتون دايتش: أحب الفوز بتلك النتيجة.. وأنجزنا خمسة أسابيع من العمل في أسبوع واحد
أخر الأخبار
عضو مجلس الأهلي: نحلم بالفوز على ريال مدريد.. وأنظروا إلى حديث الصحافة العالمية 9 دقيقة | كأس العالم للأندية
عبد الحفيظ:شخصية الأهلي تظهر في هذه الأوقات.. وسنستعد لـ ريال مدريد من الغد 12 دقيقة | كأس العالم للأندية
قمصان: الطموح مشروع أمام ريال مدريد 16 دقيقة | كأس العالم للأندية
أفشة: لا أهتم سوى بمصلحة الأهلي.. وسنلعب على الفوز أمام ريال مدريد 55 دقيقة | كأس العالم للأندية
كولر: سنشاهد ثلاث مباريات على الأقل لـ ريال مدريد.. وكهربا تجاوز فترة صعبة ساعة | كأس العالم للأندية
نيوكاسل يتعادل مع وست هام ويفقد نقطتين في صراع المربع الذهبي ساعة | الدوري الإنجليزي
كهربا: ريال مدريد أقوى فريق في العالم ولكن لا يوجد مستحيل ساعة | كأس العالم للأندية
عادل نوير.. الشناوي أكثر الحراس حفاظا على نظافة الشباك في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 4 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال