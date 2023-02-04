في ذكرى ميونيخ.. مانشستر يونايتد يتفادى التكرار ويفقد جهود كاسيميرو

سيناريو أعاد للأذهان إمكانية تكرار تعادل كريستال بالاس القاتل قبل بضعة ايام أمام مانشستر يونايتد، ولكن هذه المرة لم يحدث. يونايتد عاد بالنقاط الثلاث على ملعب أولد ترافورد، متغلبا على بالاس بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحيا مشجعو مانشستر يونايتد ذكرى كارثة ميونيخ 1958، التي وقعت في السادس من فبراير لذلك العام، حين تحطمت الطائرة التي كانت تقل الفريق في مطار ميونيخ، أثناء محاولتها للخروج من الجليد على مدرج المطار.

سجل برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد هدفي الشياطين الحمر في الدقيقتين 7 و62، فيما سجل جيفري شلوب هدف بالاس في الدقيقة 76.

وحقق المدرب إريك تين هاج انتصاره رقم 25 مع مانشستر يونايتد من أصل 34 مباراة أدارها.

تقدم مبكر

لمسة يد ضد ويلي هيوز بعد كرة من ماركوس راشفورد، منحت مانشستر يونايتد ركلة جزاء مبكرة سجل منها برونو فيرنانديز الهدف الأول في الدقيقة السابعة.

هذا الهدف هو رقم 99 لـ برونو فيرنانديز في مسابقات الدوري، وهو الهدف رقم 22 من ركلة جزاء، من أصل 25 ركلة سددها.

وحاول فاوت فيجورست في الدقيقة 13 برأسية تصدى لها الحارس فيسنتي جوايتا.

وسدد راشفورد في الدقيقة 27، ولكن جوايتا واصل التصدي، فيما حاول أنتوني على حدود المنطقة في الدقيقة 28 ولكن مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 34 عاود أنتوني المحاولة لتصطدم الكرة بالدفاع، فيما سدد فريد بجوار القائم في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 40 أتى رد كريستال بالاس برأسية من كريس ريتشاردز بعد ركنية، ولكنها مرت فوق العارضة.

وحاول جيفري شلوب في الدقيقة 42، لينقذ دي خيا الموقف وينتهي الشوط الأول بتقدم يونايتد 1-0.

الثاني والطرد

ترك فاوت فيجورست موقعه لصالح أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 59، وفي الدقيقة 62 سجل راشفورد الهدف الثاني بعد تمريرة حاسمة من لوك شو.

واندلعت مشادة بين لاعبي الفريقين في الدقيقة 66، وفيما يبدو كان الأمر قد انتهى بإنذارين لأنتوني وشلوب، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو، اتضح أن كاسيميرو أمسك بأحد الخصوم من رقبته، ليتم طرده في الدقيقة 70.

بذلك سيغيب كاسيميرو عن 3 مباريات هم عقوبة الطرد المباشر، وهم مباراتين متتاليتين ضد ليدز يونايتد ثم مباراة ليستر سيتي.

على الناحية الأخرى أتى سامبي لوكونجا و إيبيريتشي إيزي بدلا من ويل هيوز وجوردان أيو في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 76 قلص شلوب الفارق بعد كرة مشتتة من ركنية وصلت إلى شيخ دوكوري ليرسلها إلى مسجل الهدف الذي أودعها بلمسة واحدة.

وأتى صفقة الشتاء مارسيل سابيتزر القادم من بايرن ميونيخ بدلا من أنتوني في الدقيقة 82، بينما حل ناويرو أهامادا وجان فيليب ماتيتا بدلا من شيخ دوكوري وجيفري شلوب على الجانب الآخر.

وفي الدقيقة 87 ـأتى الثنائي الدفاعي هاري ماجواير وفيكتور لينديلوف بدلا من آرون وان بيساكا وجارناتشو.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 42 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بفارق 3 نقاط عن نيوكاسل يونايتد الذي يواجه وست هام يونايتد.

فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.