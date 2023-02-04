ثلاثية جديدة.. ليفربول يخسر أمام ولفرهامبتون

السبت، 04 فبراير 2023 - 18:58

كتب : FilGoal

كريج داوسون - ولفرهامبتون ضد ليفربول

فشل ليفربول في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري بتعرضه لهزيمة جديدة ضد ولفرهامبتون.

وحقق ولفرهامبتون على ليفربول بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب الأول في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستقبل ليفربول ثلاثة أهداف خلال هزائمه الثلاثة الأخيرة في الدوري الإنجليزي وتعادل بينهم في مباراة بدون أهداف ضد تشيلسي.

سجل أهداف ولفرهامبتون في المباراة كل من كريج داوسون وروبن نيفيز بينما سجل جويل ماتيب الثالث بالخطأ في مرماه.

الفوز رفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة الـ 20 في المركز الـ 15 بينما توقف رصيد ليفربول للنقطة الـ 29 في المركز العاشر.

المباراة كانت هي الـ 200 لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيل

بدأ ليفربول المباراة بثلاثي هجومي مكون من محمد صلاح وكودي جاكبو وداروين نونيز العائد للتشكيل الأساسي.

أحداث المباراة

ولفرهامبتون تقدم سريعا في الدقيقة السادسة عن طريق ماتيب بالخطأ في مرمى فريقه.

وفي الدقيقة الـ 12 أضاف كريج داوسون الهدف الثاني بمتابعة لتسديدة تصدى لها أليسون.

وحاول صلاح تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة الـ 19 ولكن تسديدته علت المرمى.

وانقذ أليسون بيكير حارس ليفربول فريقه من استقبال الهدف الثالث بانفراد من ماتيوس نونيس.

وفي الشوط الثاني كاد نابي كيتا أن يسجل من تسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته أبعدت من على خط المرمى.

وأهدر صلاح فرصة خطيرة من أمام المرمى بعد ترميرة من نابي كيتا ولكنه سدد فوق المرمى.

وسدد صلاح من جديد ولكن كرته مرت بجوار المرمى في الدقيقة 62.

واختتم روبن نيفيز ثلاثية ولفرهامبتون في الدقيقة الـ 71 بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة من أداما تراوري داخل منطقة الجزاء نحو نيفيز الذي سدد في الشباك.

وحاول ليفربول صنع أكثر من فرصة لتسجيل هدف واحد لتقليص الفارق عن طريق نونيز وصلاح ولكن لم تصل أي كرة للشباك.

وسيلعب ليفربول مباراته المقبلة ضد إيفرتون على ملعب أنفيلد يوم 13 فبراير المقبل، بينما سيحل ولفرهامبتون ضيفا على ساوثامبتون.

ليفربول الدوري الإنجليزي ولفرهامبتون
نرشح لكم
نيوكاسل يتعادل مع وست هام ويفقد نقطتين في صراع المربع الذهبي دي خيا: خسارة كاسيميرو ليست سهلة.. وهكذا قاتلنا كفريق تين هاج: هناك لاعب فعل أسوأ مما فعله كاسيميرو ولم يطرد.. وسعيد بروح الفريق أليسون: ليفربول أخطأ ونال عقابه.. ولا أعرف ما نحتاجه للنهوض كلوب: لا يمكنني تفسير ما حدث في أول 15 دقيقة.. والقيادة الدفاعية مفقودة لن يكون هناك أسوأ.. ماذا قدم صلاح أمام ولفرهامبتون في مباراته رقم 200 في ذكرى ميونيخ.. مانشستر يونايتد يتفادى التكرار ويفقد جهود كاسيميرو دايتش: أحب الفوز بتلك النتيجة.. وأنجزنا خمسة أسابيع من العمل في أسبوع واحد
أخر الأخبار
عضو مجلس الأهلي: نحلم بالفوز على ريال مدريد.. وأنظروا إلى حديث الصحافة العالمية 9 دقيقة | كأس العالم للأندية
عبد الحفيظ:شخصية الأهلي تظهر في هذه الأوقات.. وسنستعد لـ ريال مدريد من الغد 12 دقيقة | كأس العالم للأندية
قمصان: الطموح مشروع أمام ريال مدريد 16 دقيقة | كأس العالم للأندية
أفشة: لا أهتم سوى بمصلحة الأهلي.. وسنلعب على الفوز أمام ريال مدريد 54 دقيقة | كأس العالم للأندية
كولر: سنشاهد ثلاث مباريات على الأقل لـ ريال مدريد.. وكهربا تجاوز فترة صعبة ساعة | كأس العالم للأندية
نيوكاسل يتعادل مع وست هام ويفقد نقطتين في صراع المربع الذهبي ساعة | الدوري الإنجليزي
كهربا: ريال مدريد أقوى فريق في العالم ولكن لا يوجد مستحيل ساعة | كأس العالم للأندية
عادل نوير.. الشناوي أكثر الحراس حفاظا على نظافة الشباك في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 4 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال