ثلاثية جديدة.. ليفربول يخسر أمام ولفرهامبتون

فشل ليفربول في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري بتعرضه لهزيمة جديدة ضد ولفرهامبتون.

وحقق ولفرهامبتون على ليفربول بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب الأول في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستقبل ليفربول ثلاثة أهداف خلال هزائمه الثلاثة الأخيرة في الدوري الإنجليزي وتعادل بينهم في مباراة بدون أهداف ضد تشيلسي.

سجل أهداف ولفرهامبتون في المباراة كل من كريج داوسون وروبن نيفيز بينما سجل جويل ماتيب الثالث بالخطأ في مرماه.

الفوز رفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة الـ 20 في المركز الـ 15 بينما توقف رصيد ليفربول للنقطة الـ 29 في المركز العاشر.

المباراة كانت هي الـ 200 لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيل

بدأ ليفربول المباراة بثلاثي هجومي مكون من محمد صلاح وكودي جاكبو وداروين نونيز العائد للتشكيل الأساسي.

📋 بايتيتش أساسي في وسط ملعب ليفربول، وصلاح يقود ثلاثي الهجوم ضد ولفرهامبتون#السبت_الكروي pic.twitter.com/G5ldAmngBg — FilGoal (@FilGoal) February 4, 2023

أحداث المباراة

ولفرهامبتون تقدم سريعا في الدقيقة السادسة عن طريق ماتيب بالخطأ في مرمى فريقه.

وفي الدقيقة الـ 12 أضاف كريج داوسون الهدف الثاني بمتابعة لتسديدة تصدى لها أليسون.

وحاول صلاح تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة الـ 19 ولكن تسديدته علت المرمى.

وانقذ أليسون بيكير حارس ليفربول فريقه من استقبال الهدف الثالث بانفراد من ماتيوس نونيس.

وفي الشوط الثاني كاد نابي كيتا أن يسجل من تسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته أبعدت من على خط المرمى.

وأهدر صلاح فرصة خطيرة من أمام المرمى بعد ترميرة من نابي كيتا ولكنه سدد فوق المرمى.

وسدد صلاح من جديد ولكن كرته مرت بجوار المرمى في الدقيقة 62.

واختتم روبن نيفيز ثلاثية ولفرهامبتون في الدقيقة الـ 71 بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة من أداما تراوري داخل منطقة الجزاء نحو نيفيز الذي سدد في الشباك.

وحاول ليفربول صنع أكثر من فرصة لتسجيل هدف واحد لتقليص الفارق عن طريق نونيز وصلاح ولكن لم تصل أي كرة للشباك.

وسيلعب ليفربول مباراته المقبلة ضد إيفرتون على ملعب أنفيلد يوم 13 فبراير المقبل، بينما سيحل ولفرهامبتون ضيفا على ساوثامبتون.