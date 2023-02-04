دايتش: أحب الفوز بتلك النتيجة.. وأنجزنا خمسة أسابيع من العمل في أسبوع واحد

كشف شون دايتش مدرب إيفرتون عن حبه لتحقيق الفوز بنتيجة 1-0.

وقاد دايتش إيفرتون لتحقيق الفوز على أرسنال بهدف دون مقابل في أول مبارياته كمدرب للفريق في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

وقال دايش لشبكة بي بي سي عقب المباراة: "أحب انتصارات الـ 1-0 تلك وقد تم إنجاز الكثير من العمل هذا الأسبوع وخطتنا هي منع الكرة من دخول إلى شباكنا ووضعها في شباك الخصم".

وواصل "لقد حاولنا إنجاز خمسة أسابيع من الاستعدادات خلال أسبوع واحد فقط وقدمنا للاعبين الكثير من المعلومات وقبلوا ذلك وكل ما في الأمر أن هذه نقطة انطلاق فقط".

وتابع "سأعود للمنزل وأفكر في أنها بداية رائعة ولكنني لست ساذجا لأننا علينا مواصلة العمل والتطور".

كما تحدث دايش عبر شبكة بي تي سبورتس: "الأمر كله يتعلق باللاعبين وهم النقطة المحورية بالنسبة لي لقد أخذوا خلال هذا الأسبوع الحد الأدنى من المتطلبات وهو بذل أقصى جده ورأينا ذلك اليوم".

وأكمل "لقد كانوا في وضع لم يكن الأمر فيه لطيفا لأي شخص ومازلت اعتقد أنه يمكننا التحسن أكثر".

وأضاف "أنا سعيد لتاركوفسكي وقد استمتعت كثيرا بتطوير مسيرته، هو يمنحنا الفرصة للمضي قدما".

وأتم "سعيد لأننا حققنا الفوز على متصدر الدوري ثم تمكنا من تهدئة المباراة وأريدهم أن يفهموا أنها أساسيات اللعبة".

بتلك النتيجة وصل رصيد |يفرتون إلى 18 نقطة ليرتقي للمركز الـ17.

فيما تجمد رصيد أرسنال عند 50 نقطة يتصدر بهم الترتيب وبفارق خمس نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.