أعلى دقة تمرير.. ماذا قدم طارق حامد مع اتحاد جدة ضد الطائي

السبت، 04 فبراير 2023 - 17:45

كتب : FilGoal

طارق حامد

حقق طارق حامد أعلى نسبة دقة تمرير في فوز فريقه اتحاد جدة على الطائي في الجولة 15 من الدوري السعودي.

وتفوق النمور على أصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع ليشدد الصراع على قمة الدورري. (طالع التفاصيل)

وساهم حامد في انتصار فريقه والذي أشعل صراع قمة المسابقة.

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ماذا قدّم طارق حامد ضد الطائي؟

دقائق: 90

لمس: 42

تمريرات صحيحة: 32 من 36

دقة تمرير: 89%

تمريرات مفتاحية: 1

عرضيات صحيحة: 1 من 1

فوز بصراعات ثنائية: 1 من 2

حصول على أخطاء: 1

قطع مسار الكرة: 1

وحقق اتحاد جدة الفوز العاشر هذا الموسم في الدوري بعدما تعادل في 4 مباريات وخسر مباراة وحيدة خلال 15 مباراة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 34 نقطة متساويا مع النصر متصدر الترتيب ووصيفه الشباب.

وشارك الثنائي الدولي المصري احمد حجازي وطارق حامد في تسكيل المدرب نونوسانتو الأساسي لمواجهة الطائي.

طارق حامد اتحاد جدة الطائي الدوري السعودي
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