بمشاركة حجازي وحامد.. اتحاد جدة يفوز على الطائي بهدف قاتل في الدوري السعودي

تمسك اتحاد جدة بفرصه في صراع صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

وحقق الاتحاد فوزا قاتلا على الطائي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي.

وسجل البرازيلي إيجور كورنادو هدفا قاتلا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من تصويبة قوية.

وحقق اتحاد جدة الفوز العاشر هذا الموسم في الدوري بعدما تعادل في 4 مباريات وخسر مباراة وحيدة خلال 15 مباراة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 34 نقطة متساويا مع النصر متصدر الترتيب ووصيفه الشباب.

وشارك الثنائي الدولي المصري احمد حجازي وطارق حامد في تسكيل المدرب نونوسانتو الأساسي لمواجهة الطائي.

وصف المباراة

بدأ الاتحاد المباراة بضغط هجومي بحثا عن تسجيل هدف مبكر في شباك الطائي يسهل مهمته خلال المباراة.

وسدد أحمد شراحيلي من يسار منطقة الجزاء لصالح فريق الاتحاد لكنها ارتطمت بأقدام المدافعين.

وأرسل هيلدر كوستا كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الاتحاد قابلها المغربي حمد الله بتسديدة مرت بجوار المرمى.

وجاء رد الطائي عن طريق عرضية أرسلها كولينز فاي على رأس مبينزا الذي سدد كرة لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

وسدد عبد الرزاق حمد الله لاعب فريق الاتحاد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وعاد عبد الرزاق حمد الله للمحاولة من جديد من داخل منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس مرمى الطائي بنجاح.

ونجح البرازيلي إيجور كورنادو في تسجيل هدف الفوز في الوقت القاتل وتحديدا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.