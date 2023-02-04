شباك نظيفة للمرة التاسعة.. ماذا قدم أحمد حجازي مع اتحاد جدة ضد الطائي

ساهم أحمد حجازي قائد اتحاد جدة في فوز فريقه القاتل على الطائي بنتيجة 1-0 في الجولة 15 من الدوري السعودي.

وتفوق النمور على أصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع ليشدد الصراع على قمة الدورري. (طالع التفاصيل)

وخاض حجازي 15 مباراة الموسم الجاري بقميص النمور، خرج خلالها الفريق بشباك نظيفة في 9 مباريات.

فماذا قدّم حجازي ضد الطائي؟

دقائق: 90

لمس الكرة: 60

تمريرات صحيحة: 40 من 51

دقة تمريرات: 78%

تمريرات مفتاحية: 1

تشتيتات: 2

فوز بصراعات هوائية: 0 من 2

وحقق اتحاد جدة الفوز العاشر هذا الموسم في الدوري بعدما تعادل في 4 مباريات وخسر مباراة وحيدة خلال 15 مباراة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 34 نقطة متساويا مع النصر متصدر الترتيب ووصيفه الشباب.

وشارك الثنائي الدولي المصري احمد حجازي وطارق حامد في تسكيل المدرب نونوسانتو الأساسي لمواجهة الطائي.